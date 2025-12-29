ریچارد بنت خواستار تحقیقات مستقل درباره ترور نظامیان پیشین افغانستان در ایران شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره ترور فرمانده اکرامالدین سریع و محمدامین الماس، از نظامیان پیشین افغانستان در ایران شده است.
آقای بنت امروز (دوشنبه، ۸ دی) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به این ترورها ابراز کرده و تأکید کرده است که عاملان این رویداد باید شناسایی شده و پاسخگو باشند. او افزوده است که مصونیت از مجازات در چنین پروندههایی میتواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت و حقوق بشر داشته باشد.
فرمانده اکرامالدین سریع، فرمانده پیشین پلیس استان تخار، بههمراه محمدامین الماس، از نظامیان پیشین افغانستان، روز چهارشنبه هفته گذشته در میدان ولیعصر تهران هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند و جان باختند. این حادثه واکنشها و نگرانیهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی و نظامیان پیشین افغانستان برانگیخته است.
در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز اعلام کرد که بررسیها در مورد این ترور همچنان ادامه دارد و نهادهای مسئول در حال پیگیری ابعاد مختلف این پرونده هستند.
همزمان، جریانهای سیاسی مخالف طالبان در افغانستان مدعیاند که این ترورها کار طالبان بوده و از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند با جدیت و شفافیت کامل این رویداد را بررسی کند. این جریانها هشدار میدهند که بیپاسخ ماندن چنین ترورهایی میتواند امنیت نظامیان پیشین و پناهجویان افغانستانی در ایران را با تهدیدهای جدیتری روبهرو سازد.
