سوئد، همسو با اتحادیه اروپا، خواستار احترام به تمامیت ارضی سومالی شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سوئد در پی اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن منطقه جداییطلب «سومالیلند» موضع خود را در حمایت از وحدت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال سومالی اعلام کرد. وزارت خارجه سوئد روز دوشنبه در بیانیهای در شبکه اجتماعی آمریکایی «ایکس» (X) تاکید کرد که استکهلم «همسو با اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و نهادهای منطقهای، از اصول وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی حمایت میکند».
اتحادیه اروپا نیز پیشتر با موضعگیری مشابهی اعلام کرده بود که «بر اهمیت احترام به وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال سومالی» پایبند است و از گفتوگو میان سومالیلند و دولت مرکزی سومالی برای حل اختلافات دیرینه حمایت میکند. این مواضع بینالمللی پس از آن شدت گرفت که رژیم صهیونیستی روز جمعه «برای نخستینبار در جهان» سومالیلند را به عنوان یک «کشور مستقل» به رسمیت شناخت؛ اقدامی که موجی از مخالفتها را در آفریقا و خاورمیانه در پی داشت.
کشورها و مقامات این اقدام تلآویو را ناقض اصول بینالمللی و مداخلهجویانه توصیف نمودهاند. سومالیلند که از سال ۱۹۹۱ به صورت یک منطقه تحت اداره مستقل فعالیت میکند، تاکنون نتوانسته است در سطح جهانی به رسمیت شناخته شود و دولت سومالی این منطقه را بخش جداییناپذیر خاک خود دانسته و هرگونه توافق یا تعامل مستقیم با آن را نقض حاکمیت و وحدت ملی تلقی میکند.
