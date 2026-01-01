به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سایه تغییرات سریع ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا و آفریقا پس از جنگ غزه، بهرسمیت شناختن «سرزمین سومالی» (سومالیلند) توسط رژیم صهیونیستی، اقدامی استراتژیک برای گسترش نفوذ تلآویو در شاخ آفریقا و بهرهبرداری از شکافهای قومی و سیاسی منطقه به شمار میرود. این حرکت، که با محکومیت گسترده کشورهای عربی، آفریقایی و سازمانهایی مانند اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب روبهرو شده، خطر تشدید بیثباتی در شاخ آفریقا و ایجاد الگویی برای جداییطلبیهای بیشتر را افزایش داده و گمانهزنیهایی در مورد پیوند آن با طرحهای اخراج فلسطینیها از غزه برانگیخته است.
سایت العربی الجدید در یادداشتی از محمد احمد بنّیس، به بررسی ابعاد استراتژیک بهرسمیت شناختن «سرزمین سومالی» (سومالیلند) توسط رژیم اسرائیل پرداخته است: این اقدام نه تصادفی، بلکه بخشی از طرح بلندمدت تلآویو برای بهرهبرداری از شکافهای قومی و سیاسی در منطقه و تکهتکه کردن کشورهای عربی و آفریقایی تلقی میشود.
شاخ آفریقا؛ نقطه اتکای جدید نفوذ اسرائیل
شاخ آفریقا و جنوب دریای سرخ همواره در کانون طمع اسرائیل بودهاند. جنگ غزه ضعفهای استراتژیک تلآویو را در برابر عملیات حوثیها آشکار کرد و نیاز به پایگاههای امن و پایدار را برجسته ساخت. بهرسمیت شناختن سومالیلند، که موجودیتی ساختگی و فاقد مشروعیت گسترده بینالمللی است، نقطه اتکایی کلیدی برای مدیریت نفوذ اسرائیل در برابر تهدیدهای ایران و حفظ سلطه بر مسیرهای حیاتی فراهم میکند. این اقدام همزمان تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی مصر و عربستان به شمار میرود.
خطر جداییطلبی و زنجیره تکهتکه شدن
این یادداشت هشدار میدهد که بهرسمیت شناختن سومالیلند میتواند الگویی برای تشویق جنبشهای جداییطلب در سوریه، یمن، سودان، لیبی و کشورهای آفریقایی شود. اسرائیل با ارائه انگیزههای سیاسی و اقتصادی، از ناکامی کشورهای منطقه در حل معضل دولت ملی بر پایه مشارکت واقعی بهره میبرد. احتیاط آمریکا نیز ناشی از ترس جداییطلبی است که میتواند ثبات کل قاره را برهم بزند، در حالی که توافقهای مشابه ابراهیم چارچوب دیپلماتیک لازم را برای پیشبرد این طرح فراهم میکنند.
تهدید قضیه فلسطینی و پیوند با بحرانهای منطقهای
در نهایت، نویسنده این اقدام را با طرحهای اخراج فلسطینیها از غزه مرتبط میداند و آن را بخشی احتمالی از معاملات پشتپرده منطقهای میخواند. همزمانی با تحولات یمن نیز تصادفی نیست؛ تکهتکه کردن شاخ آفریقا لاجرم نیازمند بیثباتی در بابالمندب است تا اسرائیل سلطه خود را تثبیت کند. این هشداری جدی به نخبگان عرب و آفریقایی برای مقابله قاطع با این طرح است.
..........................
پایان پیام
نظر شما