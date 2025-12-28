به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن شیخ محمود» رئیسجمهور سومالی در پیامی در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد که اعتراف نتانیاهو به «سومالیلند» اقدامی خصمانه و مخالف قوانین بینالمللی است. وی افزود: دخالت در امور داخلی سومالی نقض اصول حقوقی و دیپلماتیک تثبیتشده به شمار میرود و سومالی و مردمش یک موجودیت واحد هستند که هیچگونه جدایی میان آنان وجود ندارد.
از سوی دیگر، وزیر دفاع سومالی تأکید کرد که اسرائیل با اعلام رسمی این اعتراف، آشکارا به حاکمیت سومالی تجاوز کرده است. او در گفتوگویی فاش کرد که جداییطلبان از اسرائیل خواستهاند در مقابل پذیرش فلسطینیان از نوار غزه، «سومالیلند» را به رسمیت بشناسد.
وزرای خارجه گروهی از کشورهای فرامنطقهای نیز در بیانیهای مشترک، مخالفت شدید خود را با اقدام اسرائیل اعلام کردند و آن را بیتوجهی آشکار به قوانین بینالمللی دانستند. آنان تأکید کردند که این اعتراف، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب میشود. این کشورها ضمن حمایت کامل از حاکمیت سومالی، هرگونه اقدامی که وحدت، تمامیت ارضی و استقلال سومالی را خدشهدار کند، رد کردند.
در همین حال، اتحادیه عرب اعلام کرد که نشست اضطراری در سطح نمایندگان دائم برگزار خواهد کرد تا این اقدام اسرائیل را بررسی و محکوم کند.
علی عبدی، سفیر سومالی در قاهره و نماینده دائم این کشور در اتحادیه عرب، گفت: این نشست به بررسی پیامدهای خطرناک تصمیم اسرائیل که به وحدت و حاکمیت سومالی آسیب میزند اختصاص دارد و موضعی صریح در محکومیت و رد آن اتخاذ خواهد شد. وی افزود: جمهوری فدرال سومالی بهطور قاطع اظهارات نتانیاهو درباره اعتراف به آنچه سومالیلند خوانده شده را محکوم و رد میکند.
