به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه سومالی‌لند امروز ادعاهای مربوط به موافقت با میزبانی تأسیسات نظامی اسرائیل یا اسکان فلسطینیان آواره از نوار غزه در ازای به رسمیت شناختن استقلال خود توسط رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.

وزارت خارجه این منطقه در بیانیه‌ای تاکید کرد که این ادعاها «بی‌اساس» است و خاطرنشان کرد که تعامل هرجیسا با تل‌آویو «کاملاً دیپلماتیک» و «با احترام کامل به قوانین بین‌المللی» صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، عبدالرحمن ظاهر آدم، وزیر خارجه سومالی‌لند، تاکید کرد که هیچ مذاکره‌ای در مورد این موضوعات انجام نشده است.

پیش از این، حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، اعلام کرده بود که «سومالی‌لند سه شرط اسرائیل را در ازای به رسمیت شناختن پذیرفته است: اسکان فلسطینیان، ایجاد پایگاه نظامی اسرائیل در سواحل خلیج عدن، و پیوستن به توافقات ابراهیم برای عادی‌سازی روابط».

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز جمعه گذشته اعلام کرده بود که اسرائیل «سومالی‌لند را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت می‌شناسد».

ادعای مقامات سومالی‌لند در حالی است که ناظران و تحلیلگران، آینده اقدام رژیم صهیونیستی را در راستای نفوذ در شاخ آفریقا و زنجیره‌ای از اقدامات مخرب این رژیم در منطقه و خطری برای استقلال کشورها قلمداد می‌کنند که فلسطین به‌ویژه غزه، سوریه و جنوب لبنان نمونه عینی و بارز آن است.

..........................

پایان پیام