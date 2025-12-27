به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اعلام رسمی رژیم صهیونیستی مبنی بر به رسمیت شناختن منطقهی جداییطلب «سومالیلند» به عنوان یک کشور مستقل، موجی گسترده از محکومیت در کشورهای مسلمان شکل گرفته است؛ موجی که این اقدام را نقض آشکار حقوق بینالملل، ضربهای به حاکمیت ملی سومالی و گامی در راستای توسعهطلبی و بیثباتسازی منطقه توسط تلآویو میداند. بر اساس گزارشها، رژیم صهیونیستی نخستین رژیمی است که چنین ادعایی را مطرح کرده و سومالیلند نیز اعلام کرده که قصد دارد روابط خود را ذیل توافقات موسوم به «پیمانهای ابراهیم» با تلآویو عادیسازی کند.
دولت سومالی که استقلال سومالیلند را به رسمیت نمیشناسد، این منطقه را بخش جداییناپذیر از خاک خود میداند و هرگونه همکاری یا توافق مستقیم با آن را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور ارزیابی کرده است. سومالیلند از سال ۱۹۹۱ میلادی مدعی استقلال است، اما طی سه دهه گذشته هیچ جایگاهی در سطح رسمی بینالمللی کسب نکرده و مانند یک ساختار اداری و امنیتی جداگانه اما فاقد مشروعیت حقوقی فعالیت میکند.
موج محکومیتها ابتدا از سوی کشورهای عربی آغاز شد. عربستان سعودی اقدام تلآویو را «تحکیم سیاستهای یکجانبه و تجزیهطلبانه» خواند و تأکید کرد این تصمیم با حقوق بینالملل در تضاد است. ریاض ضمن اعلام «حمایت کامل» از وحدت و تمامیت ارضی سومالی، نسبت به تلاشها برای تحمیل ساختارهای موازی که ثبات این کشور را تهدید میکند، هشدار داد.
فلسطین نیز این تصمیم را تهدیدی علیه امنیت منطقه و جهان عرب دانست. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد که این اقدام در امتداد سیاستهای رژیم صهیونیستی برای بیثباتسازی و ایجاد شکاف در جهان اسلام است. این وزارتخانه همچنین هشدار داد تلاش برای مشروعیتبخشی به تجزیهطلبی مقدمهای برای سناریوهای خطرناکتر در منطقه بوده و به تداوم تجاوزگریهای تلآویو مشروعیت مصنوعی میبخشد.
قطر در بیانیه رسمی خود، حمایت خود را از حاکمیت و وحدت سومالی تکرار کرد. علاوه بر این، خاطرنشان کرد که «مناسبتر» است که اسرائیل، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و «برای پایان پایدار جنگ علیه نوار غزه تلاش کند، نه اینکه به تضعیف مشروعیت بینالمللی ادامه دهد.
در ادامه واکنشها، مصر نیز اعلام کرد که با هماهنگی و مشارکت شرکای منطقهای، از جمله ترکیه، جیبوتی و سومالی، بر «رد کامل» اقدام رژیم صهیونیستی تأکید کرده است. وزارت خارجه قاهره با اشاره به تماسهای تلفنی وزیر خارجه مصر، بدر عبدالطیف (Badr Abdelatty)، این اقدام را زمینهساز ایجاد سابقهای خطرناک در شناسایی بخشهایی از کشورهای مستقل توصیف کرد و خواستار پایبندی به منشور سازمان ملل و اصول حقوق بینالملل شد.
کویت نیز با صدور بیانیهای این اقدام را «نقض صریح قواعد بینالمللی» توصیف کرد و با تأکید بر حمایت از سومالی اعلام داشت که هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیتهای جدید و خارج از چارچوب قانونی مردود است. عراق نیز به عنوان رئیس دورهای اتحادیه عرب اقدام تلآویو را «نقض آشکار حاکمیت کشورها» خواند و از جامعه جهانی خواست در برابر «اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی» موضعگیری کند. اردن نیز ضمن اعلام مخالفت با «ایجاد موجودیتهای موازی»، حمایت خود را از نهادهای قانونی سومالی ابراز داشت.
همچنین اتحادیه آفریقا و اتحادیه کشورهای عرب نیز در پیامهایی جداگانه اعلام کردند این اقدام اسرائیل را قاطعانه رد میکنند.
پس از انتشار این خبر، در برخی شهرهای بریتانیا از جمله «بیرمنگهام» (Birmingham) در انگلستان، گروهی از مهاجران ساکن در بریتانیا که اصالتاً از سومالیلند هستند، اقدام به برگزاری تجمعات شادی کردند؛ اقدامی که با واکنش منفی برخی مسلمانان و حامیان فلسطین روبهرو شد. در یک ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی، یک شهروند مسلمان بریتانیایی ضمن ابراز حیرت از این جشنها، رفتار این گروه را «شرمآور» توصیف کرد و گفت: «رژیم صهیونیستی این منطقه را به رسمیت شناخته و اینها جشن گرفتهاند؛ مایه شرمساری است.»
سومالی در طول دهههای گذشته هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ میلادی در کنار مردم فلسطین ایستاده است. تحلیلگران معتقدند اقدام اخیر رژیم صهیونیستی با هدف تضعیف ساختار سیاسی سومالی، ایجاد فشار بر محورهای مقاومت و همچنین باز کردن مسیر نفوذ عمیقتر در شاخ آفریقا و حتی نزدیک شدن به یمن انجام شده است.
............
پایان پیام
نظر شما