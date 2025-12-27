بیانیه شدیداللحن سومالی علیه دخالت اسرائیل در امور داخلی این کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت فدرال سومالی شامگاه جمعه با صدور بیانیهای، اقدام رژیم صهیونیستی در اعلام به رسمیت شناختن استقلال منطقه موسوم به «سومالیلند» در شمال کشور را به شدت رد کرد و آن را «باطل و لغو» دانست.
در بیانیه دفتر «حمزه عبده بری» نخستوزیر سومالی آمده است: «جمهوری فدرال سومالی بار دیگر بر پایبندی مطلق و غیرقابل مذاکره خود به حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی تأکید میکند.» این بیانیه در واکنش به اعلام دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی صادر شد که مدعی شده بود «به طور رسمی جمهوری سومالیلند را به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است».
دولت سومالی تأکید کرد: «منطقه سومالیلند بخشی جداییناپذیر از خاک جمهوری فدرال سومالی است و امکان جداسازی یا معامله بر سر آن وجود ندارد.»
بیانیه دولت سومالی همچنین هشدار داد که «اقدامات غیرقانونی، صلح و ثبات منطقهای را به شدت تضعیف کرده و موجب افزایش تنشهای سیاسی و امنیتی در شاخ آفریقا، دریای سرخ، خلیج عدن، خاورمیانه و کل منطقه میشود.»
این بیانیه افزود: «چنین اقداماتی با مسئولیت جمعی کشورها در مبارزه با تروریسم ـ از جمله گروه الشباب و داعش ـ در تضاد است و شرایط مساعدی برای سوءاستفاده گروههای تروریستی از بیثباتی سیاسی و تضعیف تلاشها برای تحقق صلح و امنیت فراهم میآورد.»
دولت سومالی اعلام کرد که «تمامی اقدامات دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی لازم را مطابق قوانین بینالمللی برای دفاع از حاکمیت، وحدت و مرزهای شناختهشده بینالمللی خود اتخاذ خواهد کرد.» همچنین از همه کشورها و شرکای بینالمللی خواست تا به قوانین بینالمللی پایبند باشند، اصل عدم مداخله و تمامیت ارضی را رعایت کنند و مسئولانه برای صلح و ثبات در شاخ آفریقا عمل نمایند.
منطقه «سومالیلند» از سال 1991 (1370 شمسی) به طور یکجانبه اعلام جدایی کرده و خود را به عنوان یک موجودیت مستقل اداری، سیاسی و امنیتی معرفی کرده است؛ اما هیچ کشوری تاکنون استقلال آن را به رسمیت نشناخته و دولت مرکزی سومالی نیز آن را بخشی جداییناپذیر از خاک خود میداند.
در بخش دیگری از بیانیه، دولت سومالی ضمن اشاره به سیاستهای رژیم صهیونیستی در قبال فلسطین، بار دیگر حمایت اصولی و ثابت خود از حقوق مشروع ملت فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت را اعلام کرد و اشغالگری، کوچ اجباری، تغییر بافت جمعیتی و گسترش شهرکسازیها را به شدت محکوم نمود. دولت سومالی تأکید کرد: «هرگز نخواهیم پذیرفت که ملت فلسطین بدون کشور باقی بماند.»
