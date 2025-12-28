بازداشت ۵ تروریست توسط دستگاه مبارزه با تروریسم عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه مبارزه با تروریسم عراق امروز یکشنبه از بازداشت ۵ تروریست در مناطق مختلف این کشور خبر داد.

این دستگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: قهرمانان دستگاه مبارزه با تروریسم مجموعه‌ای از عملیات امنیتی دقیق را اجرا کردند که به بازداشت پنج تروریست در مناطق مختلف انجامید. این عملیات بر اساس دستورات قضایی صادر شده از سوی قاضی دستگاه ما، اطلاعات دقیق اطلاعاتی و پیگیری‌های میدانی مستمر صورت گرفت.

در ادامه بیانیه آمده است: نیروهای ما عملیاتی را در استان کرکوک به اجرا گذاشتند که طی آن دو تروریست بازداشت شدند. این افراد در گروه تروریستیِ شکست‌خورده داعش به‌عنوان حامل، تأمین‌کننده و تدارکات‌چی فعالیت می‌کردند.

همچنین تأکید شده است: در استان الانبار نیز نیروهای ما دو عملیات امنیتی انجام دادند که نتیجه آن بازداشت دو تروریست بود؛ یکی از آن‌ها پیش‌تر در بخش‌های مختلفِ آنچه به نام ولایت الانبار در داعش شناخته می‌شد، فعالیت داشت.

این بیانیه می‌افزاید: در عملیاتی ویژه در استان نینوا نیز نیروهای ما موفق شدند یک تروریست دیگر از بقایای عناصر داعش را دستگیر کنند.

