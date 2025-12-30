به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که سیاستهای تهاجمی اسرائیل به اقدامات نظامی تبدیل شده، دیگر هیچ کشوری نمیتواند خود را مصون بداند؛ بهویژه حالا که رؤیای «سرزمین موعود» عملاً به یک سیاست اجرایی تبدیل شده و ترکیه نیز سطح هشدار و آمادگی خود را به بالاترین حد رسانده است. کشوری که یکی از بزرگترین ارتشها و صنایع دفاعی جهان را در اختیار دارد، اکنون به طور جدی راهبردهای امنیتیاش را برای مقابله با تهدیدهای توسعهطلبانه اسرائیل بازنگری میکند و این روند در آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد. جالب توجه آن است که ۹۶ درصد مردم ترکیه، اسرائیل را خطری جدی میدانند و نسبت به سیاستهایش خشمگین هستند.
در روزهای اخیر، بحبوحه تشدید تنش میان رژیم صهیونیستی و ترکیه بالا گرفته است. از یک سو بر سر مدیریت آینده غزه و مخالفت تلآویو با حضور آنکارا، روابط دو طرف به شدت تیره شده و به گفته تحلیلگران، این وضعیت موجب شده «اسرائیل» بطور فعال یونان و قبرس را علیه ترکیه تحریک کند.از سوی دیگر رژیم صهیونیستی ، یونان و قبرس با امضای یک «برنامه اقدام» نظامی مشترک برای سال ۲۰۲۶، گام تازهای در جهت تقویت همکاریهای دفاعی و هماهنگی راهبردی در شرق مدیترانه برداشتهاند. با افزایش تنش میان اسرائیل و ترکیه، ترکیه رسماً اعلام کرد همه نهادهای امنیتی این کشور، اسرائیل را یک تهدید اصلی میدانند.
در همین راستا با «علی حیدری» کارشناس مسائل ترکیه به گفتوگو پرداختیم:
ابنا: لطفا ابتدا در خصوص توافق سه جانبه قبرس، یونان و اسرائیل که موجب نگرانی حاکمیت ترکیه شده و پیام این برنامه اقدام مشترک به طرف ترک توضیح دهید.
در حوزه مدیترانه شرقی و توافقی که در تلآویو بین یونان، جمهوری قبرس و رژیم صهیونیستی منعقد شد؛ این توافق در راستای محدویت دریایی علیه ترکیه انجام شده و به ترکیه اجازه نخواهد داد که در حوزه دریایی توسعه یابد.
منطقه مدیترانه از نظر جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی و توریسم برای همسایهها و حتی قدرتهای بین المللی بسیار مهم است و دارای منابع عظیم انرژی برای همسایگان در این منطقه است. این منطقه از نظر جغرافیایی، مفصل و چهار راه اتصال بین قارههای اروپا، آفریقا و غرب آسیا است و اگر کشوری از نظر سیاسی و نظامی بر این منطقه مسلط شود، میتواند بر کشورهای همسایه نیز تسلط داشته باشد.
به همین خاطر قدرتهای بزرگ مثل آمریکا و روسیه حداقل طی ۵ دهه گذشته به شکل سنتی در این منطقه تلاش کردند که حضور مستمر داشته باشند. روسیه در این منطقه دارای پایگاه دریایی نظامی است؛ با وجود آنکه چند هزار کیلومتر دورتر از این منطقه هست.
ترکیه هم تلاش زیادی میکند بر این منطقه مسلط شود، چرا که از این مسیر میتواند به آفریقا نزدیک شود و از طریق دریا در آفریقا نفوذ پررنگی داشته باشد و برقراری ارتباطش با اروپا نیز آسانتر میشود و قدرت منطقهای و چانه زنی در بین کشورهای دیگر پیدا کند.
از این رو اسرائیل تلاش میکند تا در جریان رقابت منطقهای با ترکیه این این کشور را محدود کند. زمانی که در نقشه نگاه میکنیم متوجه تصویری هلالی شکل هستیم که اسرائیل تلاش میکند تا شرق ترکیه را از شمال شرق تا جنوب شرقی این کشور در محاصره خود در بیاورد. از بالا یونان و قبرس سرزمینهای اشغالی و بعد در جنوب شرقی، سوریه هست و از این طریق اسرائیل تلاش میکند کمربند محدودیت زا را برای ترکیه ایجاد کند و مانع از ارتباط غرب ترکیه با آفریقا و اروپا و بهرهبرداری از منابع عظیم مدیترانه شود.
این نقشه به صورت راهبردی چه نتانیاهو در قدرت باشد و چه فرد دیگری به جای او نخستوزیر شود، بهعنوان یک چالش در برابر ترکیه باقی میماند و از سوی دیگر آمریکا و غرب نیز دوست دارند، ترکیه را در مدیترانه محدود کنند. از این رو در ماهها و سالهای آینده شاهد افزایش کشورها در این پیمان سهجانبه خواهیم بود و ممکن است، فرانسه نیز به این توافق اضافه شود و این روند همچنان ادامه یابد.
ابنا: با توجه به این تحولات و اینکه ترکیه رسماً اعلام کرده همه نهادهای امنیتی این کشور، اسرائیل را یک تهدید اصلی میدانند، آیا امکان جنگ و درگیری نظامی در آینده نزدیک بین اسرائیل و آنکارا وجود دارد؟
نه ترکیه و نه اسرائیل در شرایط کنونی مایل به جنگ نیستند. با توجه به شرایط و و ضعیت داخلی، سیاسی و اقتصادی ترکیه، حاکمیت مایل به درگیری و جنگ با اسرائیل نیست، چرا که باید هزینههای سنگینی را از طریق این جنگ تحمل نمایند.
در حال حاضر نیمی از جریان سیاسی ترکیه که اپوزیسیون هستند، به شیوه دیپلماسی اردوغان درباره منطقه انتقاد دارند و عنوان میکنند؛ لزومی ندارد در چنین شرایطی با اسرائیل به خاطر فلسطین یا سوریه درگیر شویم، چرا که این درگیری برای ترکیه هزینهزا میدانند.
من تصور نمیکنم در دوره فعلی، اردوغان و حزب حاکم بر ترکیه اقدامی علیه اسرائیل انجام دهند، چرا که آینده حزب را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است حزب حاکم را از دایره قدرت خارج کند.
اسرائیل هم با توجه به درگیریهای موجود با لبنان و عدم ثبات وضعیت در غزه و سوریه به دنبال درگیری و جنگ دیگری نیست و به نظر نمیرسد، در بعد نظامی با ترکیه وارد جنگ شود، اما این وضعیت فعلی و توافق نامههای انجام شده برای ترکیه محدودیت زاست و فشار منطقهای همچنان بر این کشور ادامه می یابد.
