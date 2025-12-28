به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ احمد داوود اوغلو، نخستوزیر پیشین ترکیه، در بیانیهای شدیداللحن به شناسایی رسمی سومالیلند توسط اسرائیل واکنش نشان داد و این اقدام را بخشی از استراتژی گستردهتر تلآویو برای تجزیه کشورهای اسلامی و ایجاد محاصره ژئوپلیتیکی علیه قدرتهای منطقهای دانست.
وی تأکید کرد که این تصمیم فراتر از یک گام دیپلماتیک ساده است و در راستای مهندسی مجدد نقشه جهان اسلام و گسترش نفوذ امنیتی اسرائیل در شاخ آفریقا قرار دارد.
داوود اوغلو با مقایسه این رویکرد با تجربه سودان، هشدار داد که هدف اصلی تضعیف سومالی و ایجاد بیثباتی پایدار در آن است، که میتواند به درگیریهای داخلی و بحرانهای انسانی گسترده منجر شود.
او به طور خاص به علاقه اسرائیل به کنترل بندر استراتژیک بربره در خلیج عدن اشاره کرد و گفت این تحول امنیت مسیرهای دریایی سرخ را تهدید کرده و مستقیماً منافع مصر، عربستان و ترکیه را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی عادیسازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم را پوششی برای گسترش سلطه از دریای خزر تا خلیج عدن توصیف کرد و از سکوت جهان اسلام در برابر این روند، به ویژه همزمان با ادامه عملیات نظامی در غزه، به شدت انتقاد نمود.
داوود اوغلو این انفعال را غفلت استراتژیک خطرناک خواند.
داوود اوغلو از دولت ترکیه خواست فوراً ابتکار دیپلماتیک به خرج دهد و افزود: میزبانی مذاکرات مستقیم سومالیاییها در آنکارا، اعزام فرستاده ویژه، هماهنگی نزدیک با مصر و عربستان، گفتوگو با امارات درباره بندر بربره، همکاری با اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری اسلامی، و رایزنی با آمریکا و بریتانیا برای مهار این روند از جمله اقداماتی است که میتوان در این زمینه انجام داد.
وی تأکید کرد که هرگونه تأخیر، مسئولیت تاریخی سنگینی بر دوش رهبران مسلمان خواهد گذاشت.
این واکنش در حالی مطرح میشود که اسرائیل روز گذشته رسماً استقلال سومالیلند را به رسمیت شناخت؛ اقدامی که مقامات این منطقه آن را مقدمهای برای پیوستن به پیمان ابراهیم دانستند و پیشتر شرط پذیرش فلسطینیان آواره غزه را شناسایی بینالمللی عنوان کرده بودند.
