حربه ضدانقلاب؛ صداگذاری روی ویدیوها و انتشار گسترده در فضای مجازی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر، همزمان با افزایش نوسانات ارزی، برخی کسبه و شهروندان اعتراضات مدنی خود را در چارچوب قانون و با رعایت نظم عمومی اعلام کردهاند.
این حرکتها در بستر قانونی و با هدف مطالبهگری اقتصادی صورت گرفته و با آرامش و همکاری نیروهای انتظامی همراه بوده است.
با این حال، گزارشها حاکی است که اپوزیسیون و رسانهها و شبکههای معاند در حجمی قابل تامل و از جمله با دستکاری و صداگذاری بر روی برخی تصاویر و ویدیوها تلاش دارند واقعیت این اعتراضات قانونی را وارونه جلوه دهند و از شرایط موجود برای القای اغتشاش و بینظمی بهرهبرداری کنند.
کارشناسان امنیتی و رسانهای تأکید دارند که هدف چنین اقداماتی، تحریک احساسات عمومی و ایجاد شکاف میان مردم و نظام است و هوشیاری شهروندان در برابر این جنگ روانی و باور نکردن هرآنچه در فضای مجازی منتشر میشود، ضرورتی انکارناپذیر است.
در ادامه در دو ویدیو که مشاهده میکنید ـ فارغ از این که آیا مربوط به اعتراضات روزهای اخیر است یا خیر ـ شاهد دست کاری و صداگذاری توسط معاندین هستیم.
ویدیوی اصلی
ویدیوی صداگذاریشده
