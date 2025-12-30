به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که به حضور باقی‌مانده از نیروهای خود در یمن پایان می‌دهد؛ اقدامی که به گفته این وزارتخانه در چارچوب ارزیابی جامعِ الزامات مرحله کنونی صورت گرفته است.

در بیانیه وزارت دفاع امارات که امروز سه شنبه منتشر شد، آمده است: امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۵ در قالب ائتلاف عربی و به حمایت از مشروعیت در یمن مشارکت داشته و در سال ۲۰۱۹ پس از انجام مأموریت‌های مشخص‌شده در چارچوب‌های رسمی توافق‌شده، حضور نظامی خود را در جمهوری یمن پایان داد. آنچه پس از آن باقی ماند تنها تیم‌های تخصصی در حوزه مبارزه با تروریسم بود که با هماهنگی با شرکای بین‌المللی مربوط فعال بودند.

این بیانیه افزود: با توجه به تحولات اخیر و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و کارآمدی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم، وزارت دفاع اعلام می‌کند که به حضور باقی‌مانده تیم‌های مبارزه با تروریسم در یمن، به میل و اراده خود و به‌گونه‌ای که ایمنی نیروهایش تضمین شود و در هماهنگی با شرکای ذی‌ربط پایان می‌دهد.

وزارت دفاع امارات تأکید کرد که این اقدام در چارچوب ارزیابی جامع از الزامات مرحله جدید و در راستای تعهدات امارات و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه، انجام می‌شود.

از سوی دیگر، شورای رهبری ریاست‌جمهوری دولت مستعفی یمن امروز تصمیم گرفت توافقنامه دفاع مشترک با امارات را لغو کرده و خواستار خروج تمامی نیروهای اماراتی از خاک یمن ظرف حداکثر ۲۴ ساعت شد.

پیش‌تر نیز ائتلاف سعودی اعلام کرده بود که دو کشتی ورودی از بندر فجیره امارات به بندر المکلا در یمن را رصد کرده که در آن‌ها محموله‌هایی از سلاح و خودروهای زرهی تخلیه شده است؛ اقدامی که از نظر ائتلاف، نقض آشکار آتش‌بس در یمن، محسوب می‌شود. امارات اما ارسال هرگونه محموله تسلیحاتی را رد کرده است.

در همین حال، هیات دولت عربستان سعودی از امارات خواست به درخواست یمن برای خروج نیروهایش ظرف ۲۴ ساعت پاسخ مثبت دهد و هرگونه حمایت مالی یا نظامی از شورای انتقالی جنوب یا هر طرف دیگر در داخل یمن را متوقف کند.

هیأت دولت عربستان که جلسه امروز خود را به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز برگزار کرد، از امارات خواست گام‌های لازم را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور برادر ـ که حکومت سعودی بر تقویت آن تأکید دارد ـ بردارد و در جهت همکاری مشترک برای تقویت رفاه، توسعه و ثبات منطقه حرکت کند.

