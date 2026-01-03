وزارت دفاع امارات از بازگشت همه نیروهایش از یمن خبر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی نیروهای مسلح این کشور از یمن بهطور کامل به کشور بازگشتهاند. این خبر از سوی خبرگزاری رسمی امارات (وام) منتشر شد.
این وزارتخانه در بیانیه خود توضیح داد که بازگشت نیروها در راستای اجرای تصمیم اعلامشده درباره پایان دادن به باقیمانده مأموریت تیمهای مبارزه با تروریسم و با هدف حفظ امنیت نیروها و در هماهنگی با شرکای مربوطه صورت گرفته است.
پیشتر، وزارت دفاع امارات عصر روز سهشنبه اعلام کرده بود که مأموریت تیمهای مبارزه با تروریسم این کشور در یمن بهدلیل تحولات شتابان اخیر در این کشور به پایان رسیده است.
این وزارتخانه همچنین یادآور شده بود که امارات از سال ۲۰۱۹ حضور نظامی خود در یمن را پس از مشارکت در ائتلاف سعودی که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده بود، متوقف کرده است و تنها تیمهای تخصصی در چارچوب مبارزه با تروریسم و در هماهنگی با شرکای بینالمللی در یمن باقی مانده بودند.
این تحولات ساعاتی پس از آن اعلام شد که «رشاد العِلیمی» رئیس شورای رهبری دولت مستعفی یمن مورد حمایت ائتلاف سعودی، توافقنامه دفاع مشترک با امارات را لغو کرد و از همه نیروهای اماراتی خواست ظرف ۲۴ ساعت خاک یمن را ترک کنند.
همزمان با این رویداد، ائتلاف سعودی نیز اعلام کرد که تجهیزات و خودروهای جنگی مستقر در بندر المکلا در استان حضرموت را پس از ورود آنها توسط دو فروند کشتی از بندر فجیره هدف قرار داده است.
