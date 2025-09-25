به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «الأخبار» لبنان به نقل از منابع اطلاعاتی در صنعاء گزارش داد که آمریکا و اسرائیل، اتاقهای عملیات تحت مدیریت نیروهای اماراتی را در جزیره زُقر ــ واقع در دریای سرخ و جزو مجمعالجزایر حنیش ــ فعال کردهاند تا عملیات اطلاعاتی علیه جنبش انصارالله انجام دهند.
به گفته این منابع، امارات یک مرکز هشدار زودهنگام نیز به این ساختار اضافه کرده تا هرگونه پرتاب موشک و پهپاد از سوی نیروهای یمنی علیه رژیم اسرائیل یا کشتیهای این رژیم در دریای سرخ را رصد کند. جزیره زُقر اکنون به مرکزی برای پایش و گردآوری اطلاعات پیشرفته تبدیل شده است.
علاوه بر این، نیروی موسوم به «۴۰۰» که امارات در اوایل سال ۲۰۲۱ بهعنوان یک یگان اطلاعاتی تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» تشکیل داده و عملیاتهایی را به نفع ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در سواحل غربی یمن انجام داده بود، اخیراً دوباره فعال شده است. این اقدام در چارچوب تلاشهای واشنگتن برای تضعیف جبهه پشتیبانی یمن از نوار غزه صورت گرفته است.
در کنار این تحرکات، دولت یمن طی ماههای اخیر فعالیتهای مشکوکی را در استانهای شبوه، حضرموت و المهره این کشور رصد کرده است. از جمله اینکه امارات پادگان «مَرّه» در شبوه ــ که پیشتر تحت کنترلش بود ــ را به یک مرکز اطلاعاتی مدرن مرتبط با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تبدیل کرده است. «علی النسی» فعال یمنی در مطلبی در شبکههای اجتماعی فاش کرد این پایگاه که به نام سایت «C» شناخته میشود، شامل اتاقهای عملیات و اتاقهای ارتباطی متصل به ماهواره است و نیروهای اماراتی حتی مانع ورود یمنیهای همپیمان خود به آن میشوند.
وزارت کشور یمن نیز دو روز پیش نسبت به طرحهایی برای هدف قرار دادن جبهه داخلی و جبهه پشتیبانی یمن هشدار داد. این وزارتخانه اعلام کرد که طرحهای دشمن با هدف جلوگیری از حمایت مردم یمن از ملت فلسطین در دست اجراست، اما تأکید کرد که با تمام توان آماده ناکامگذاشتن هرگونه فتنهافکنی است. در این بیانیه، عربستان و امارات به تأمین مالی این طرحها به نفع آمریکا و اسرائیل متهم شدند.
از سوی دیگر، منابع نظامی یمنی به روزنامه «الأخبار» گفتند که تلاشهای دفاعی یمن برای حفاظت از جبهه پشتیبانی نظامی غزه، کمتر از خود عملیاتهای پشتیبانی نیست. این منابع تصریح کردند که جنبش انصارالله با یک منظومه بینالمللی مواجه است که در پی خنثیسازی جبهه یمن است. آنها همچنین به تحرکات گسترده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و سفارت واشنگتن در یمن با مخالفان انصارالله اشاره کردند که همکاری اطلاعاتی را در اولویت قرار دادهاند.
پیشتر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در مطلبی در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) اعلام کرده بود که دریادار براد کوپر فرمانده این ستاد با سرلشکر صغیر بن عزیز رئیس ستاد نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی ـ اماراتی، دیدار کرده است. در این دیدار که در چارچوب هماهنگی نظامی و امنیتی و شراکت آمریکا با دولت عدن، انجام شد، همکاریهای نظامی و امنیتی دو طرف مورد بحث قرار گرفت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما