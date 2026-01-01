شورای انتقالی جنوبی یمن همه پروازها در فرودگاه عدن را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات شورای انتقالی جنوبی در یمن امروز پنج شنبه تصمیم گرفتند پروازها در فرودگاه بین‌المللی عدن را متوقف کنند؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش تنش میان عربستان سعودی و امارات صورت می‌گیرد.

یک منبع سعودی اعلام کرد که دولت مستعفی یمن، محدودیت‌های تازه‌ای بر پروازهای رفت و برگشت از امارات وضع کرده تا از شدت تنش‌ها در یمن بکاهد. اما به‌جای تمکین به این محدودیت‌ها، وزیر حمل‌ونقل وابسته به شورای انتقالی جنوبی دستور داد که تمامی پروازها در فرودگاه عدن به‌طور کامل متوقف شود.

از سوی دیگر، وزارت حمل‌ونقل و هوانوردی غیرنظامی —که تحت مدیریت شورای انتقالی جنوبی و در چارچوب شراکت با دولت مستعفی یمن فعالیت می‌کند— در بیانیه‌ای، اقدامات ناگهانی جدید عربستان مبنی بر ملزم کردن پروازهای خارجی از فرودگاه عدن به عبور از فرودگاه جده برای بازرسی را محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه امروز خود اعلام کرد: روز پنجشنبه نامه‌ای از سوی سلول تخلیه و عملیات انسانی ائتلاف عربی دریافت کردیم که بر اساس آن، همه پروازهای خارجی باید ابتدا برای بازرسی از طریق فرودگاه جده عبور کرده و سپس به مقاصد خارجی خود ادامه دهند و در مسیر بازگشت نیز همین روند تکرار شود.

به گفته وزارتخانه، پس از تماس با دفتر آن در ریاض و نیز هماهنگی با سلول تخلیه، نسخه اصلاح‌شده‌ای از این دستورالعمل دریافت شده که تنها شامل پروازهای رفت و برگشت به فرودگاه‌های امارات (دبی و ابوظبی) می‌شود.

منظور از سازوکار قبلی آن است که پروازها پیش از این به‌صورت مستقیم از فرودگاه عدن انجام می‌شد.

وزارتخانه افزود: با توجه به تعداد بالای پروازها به این فرودگاه‌ها —حدود پنج پرواز در هفته— این تصمیم موجب ادامه رنج شهروندان یمنی خواهد شد، زیرا تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بلیت، زمان پروازها، خستگی خدمه و همچنین مشکلات انسانی مسافران، بیماران و سالمندان خواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه بیشتر مسافران برای درمان پزشکی به خارج از کشور سفر می‌کنند.

این اختلاف، تازه‌ترین نمود بحران رو به تشدید در یمن است که شکاف عمیق میان عربستان سعودی و امارات را آشکار کرده است.

عربستان این هفته امارات را متهم کرد که شورای انتقالی جنوبی را برای پیشروی به سوی مرزهای پادشاهی تحت فشار گذاشته و هشدار داد که امنیت ملی آن خط قرمز است. پس از این تنش‌ها، امارات اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای خود را از یمن خارج می‌کند.

این تحولات پس از حمله هوایی ائتلاف سعودی به بندر المکلا در جنوب یمن رخ داد؛ حمله‌ای که ائتلاف سعودی ادعا کرد علیه اسکله‌ای انجام شده که برای حمایت نظامی خارجی از جدایی‌طلبان مورد استفاده قرار می‌گرفت.

