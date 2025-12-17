به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «دیوید برنیع» رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) تأکید کرد که اسرائیل باید تضمین کند ایران هرگز برنامه هستهای خود را دوباره فعال نکند. این اظهارات شش ماه پس از حملات اسرائیل به تاسیسات هستهای تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه مطرح شده است.
براساس گزارش شبکه العربی، برنیع در مراسمی برای تجلیل از عناصر موساد در قدس اشغالی گفت: ایده ادامه توسعه بمب هستهای هنوز در قلب آنها شکست خورده است. مسئولیت ما این است که مطمئن شویم پروژه هستهای که آسیب شدیدی دیده است دوباره فعال نشود، و این امر باید با همکاری نزدیک با آمریکاییها انجام شود.
تردید اسرائیل نسبت به راهحلهای دیپلماتیک
رئیس موساد که دوره ریاستش تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه دارد، از حملات اولیه غافلگیرکننده اسرائیل در جنگ تمجید کرد و گفت این حملات، میزان اطلاعاتی که مأموران اسرائیلی از ایران جمعآوری کرده بودند را آشکار ساخت.
او افزود: حکومت ایران در یک لحظه متوجه شد که این کشور بهطور کامل شفاف و نفوذپذیر است.
برنیع همچنین نسبت به هرگونه راهحل دیپلماتیک با تهران ابراز تردید کرد و گفت: ایران فکر میکند میتواند دوباره جهان را فریب دهد و یک توافق هستهای بد جدید امضا کند. ما اجازه ندادیم و نخواهیم داد که یک توافق بد محقق شود.
قدرتهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم میکنند و میکوشند مانع آن شوند، در حالی که تهران همواره این اتهامات را رد کرده است.
در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، آمریکا از توافق برجام که غنیسازی ایران را محدود و در مقابل تحریمها را کاهش میداد، خارج شد؛ توافقی که اسرائیل با آن مخالف بود.
مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق جدید از آوریل با میانجیگری عمان آغاز شد، اما این مذاکرات ناگهان پس از حمله غافلگیرکننده اسرائیل به ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ متوقف شد؛ حملهای که منجر به جنگی ۱۲ روزه شد. پس از آن، ایالات متحده آمریکا نیز به این درگیری پیوست و به سه سایت هستهای ایران حمله کرد.
