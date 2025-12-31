واشنگتن، ارزیابی اوضاع لبنان را به نتانیاهو واگذار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لبنان در سال ۲۰۲۶ با همان پرسشهایی روبروست که در طول ماههای گذشته با آن همراه بوده است: آیا اوضاع به سمت تشدید گسترده حملات اسرائیل پیش میرود؟ یا دشمن به تشدید حملات خود و گسترش دامنه آنها بدون ورود به یک جنگ تمام عیار بسنده خواهد کرد؟ یا صحنه به همین شکل باقی خواهد ماند و منتظر تغییر معادلات خواهد بود؟
آنچه که بر دشواری پاسخ به این پرسشها میافزاید، بیانیهای است که دیشب از سوی یک مقام آمریکایی به بیروت مخابره شد مبنی بر اینکه: «تا آنجا که من میدانم، مسئله لبنان در دستور کار اولین دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو قرار نداشت.» این امر، ابهام پیرامون آنچه انتظار میرود و تفسیر بیانیه واحد رئیس جمهور آمریکا در مورد امور لبنان، که در آن گفته بود: «حزبالله رفتار بدی دارد و خواهیم دید که تلاشهای لبنان برای خلع سلاح آن چه نتیجهای خواهد داشت»، را بیش از پیش تشدید کرد.
محافل سیاسی در بیروت نارضایتی خود را از نتیجه این نشست ابراز کردند و خاطرنشان کردند که تمام پیامهایی که قبل از اجلاس آمریکا و اسرائیل به لبنان رسید، حول این واقعیت میچرخید که «آنچه برای آمریکاییها بیشترین اهمیت را دارد، تحکیم توافق با سوریه و کشاندن ایران به مذاکرات مشروط است»، در حالی که «لبنان در اولویت دستور کار آمریکا قرار دارد» و «نتانیاهو برای شروع تشدید تنش به چراغ سبز آمریکا نیاز ندارد؛ بلکه ارزیابی اوضاع داخل لبنان به او بستگی دارد. و اگر تصمیم به تشدید تنش بگیرد، نیازی به مشورت با ترامپ نخواهد داشت زیرا همگرایی بین دو طرف در مورد خلع سلاح حزبالله تعیینکننده است.»
این منابع اظهار داشتند که «شکل و محدودیتهای تشدید تنشی که اسرائیلیها ممکن است به آن متوسل شوند هنوز مشخص نیست» و «نگرانی زیادی در مورد تلاشهای اسرائیل برای دامن زدن به درگیری داخلی، به ویژه سوق دادن آن به سمت درگیری بین حزبالله و ارتش لبنان» ابراز کردند.
در همین زمینه، ولید جنبلاط، نماینده سابق مجلس، در توییتی در پلتفرم «X» هشدار داد که «پادشاه جدید اسرائیل به هر آنچه میخواسته رسیده است» و «منطقه عرب و خاورمیانه شاهد ناآرامیهای بیشتری خواهد بود، بنابراین وحدت داخلی بالاتر از همه چیز است و انحصاری بودن سلاحها جای بحث ندارد.»
این منابع هشدار دادند که با توجه به تحولات سریع در بیش از یک عرصه در منطقه، از سومالیلند گرفته تا یمن، سودان، عراق، ایران و فلسطین اشغالی، برآوردها نشان میدهد که از ابتدای سال جدید تغییرات زیادی رخ خواهد داد که پیامدهای آن بر لبنان قابل پیشبینی نیست.
بنابراین، چنین تلقی شد که «آنچه لازم است این است که در هفتههای اول سال جدید، به ویژه در رابطه با موضوع سلاح و آغاز مرحله دوم طرح ارتش در شمال لیتانی، همانطور که توسط نخست وزیر نواف سلام اعلام شد، منتظر بمانیم و در عین حال منتظر بمانیم تا ببینیم اسرائیل در اجرای مفاد توافق ۲۷ نوامبر چه از نظر عقبنشینی از نقاط اشغالی و چه از نظر توقف حملات و آزادی زندانیان، چه از نظر مفاد آن، چه از نظر اهمیت دادن به هیچ یک از بندهای آن، با آن برخورد میکند.»
