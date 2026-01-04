ارتش سومالی ۲۹ عضو گروه تروریستی الشباب را از پای درآورد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع سومالی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با همکاری شرکای بین‌المللی موفق شدند ۲۹ عضو گروه تروریستی الشباب را در ایالت شبیلی وسطی از پای درآورند.

در بیانیه وزارت دفاع آمده است که علاوه بر کشته شدن این افراد، خودروها و سلاح‌هایی که برای انجام «حملات تروریستی» علیه غیرنظامیان آماده شده بود نیز در عملیات هوایی شبانه در شبیلی وسطی منهدم شد.

وزارت دفاع سومالی همچنین از «شرکای بین‌المللی» به دلیل حمایت مستمر در زمینه همکاری‌های امنیتی، تبادل اطلاعات و توانمندسازی عملیاتی در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد، هرچند نامی از این شرکا نبرد.

گروه الشباب از سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) شورشی مسلحانه را آغاز کرده و در تلاش است تا با تفسیر افراطی خود از شریعت اسلامی، قدرت را در سومالی به دست گیرد.

