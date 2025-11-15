تاجیکستان پس از ۴ سال وارد تعامل با طالبان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک هیئت عالی‌رتبه از جمهوری تاجیکستان، متشکل از مقامات وزارت امور خارجه، نهادهای امنیتی و تعدادی از مسئولان ارشد دولتی، امروز (شنبه ۲۴ آبان) وارد کابل شد.

گفته می‌شود این هیئت با هدف تقویت روابط و گشایش فصل جدیدی از همکاری‌های دوجانبه به کابل آمده و قرار است با مقام‌های حکومت طالبان در مورد توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی رایزنی کند.

به گزارش رسانه‌های دولتی افغانستان، یکی از محورهای کلیدی مذاکرات، بررسی وضعیت سفارت حکومت طالبان در دوشنبه و آینده روابط دیپلماتیک دو کشور است.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که چند روز پیش، شماری از مقام‌های تاجیکستانی به استان قندوز در شمال افغانستان سفر کرده و با مسئولان طالبان دیدار داشتند.

پیش از آن نیز، «محمدیوسف وفا»، استاندار بلخ و از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به دعوت رسمی دولت تاجیکستان به دوشنبه رفته و دیدارهای مهمی انجام داده بود.

تاجیکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در تابستان ۱۴۰۰ نه تنها روابط رسمی با حاکمان جدید کابل برقرار نکرد، بلکه تا سال گذشته میزبان مخالفان طالبان باقی مانده بود.

این کشور در اوایل سال ۲۰۲۵، تغییراتی در تعامل خود با طالبان به‌وجود آورد و پنج بازار مرزی را میان دو کشور بازگشایی کرد؛ برخی این مسأله را موفقیت طالبان در سیاست خارجی خود قلمداد می‌کنند.

گفتنی است تا امروز غیر از روسیه، هیچ کشور دیگری حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما تعاملات و رایزنی‌ها بین مقامات طالبان با مسئولان کشورهای دیگر از ابتدای تسلط آنان بر کابل همواره برقرار بوده است.

مهمترین مطالبات جامعه جهانی از طالبان برای رسمیت یافتن آنان، انجام انتخابات و ایجاد یک حکومت فراگیر با مشارکت اقوام و احزاب مختلف افغانستان و همچنین مساله تحصیل و آزادی‌های اجتماعی زنان در این کشور است.

................

پایان پیام/