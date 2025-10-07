وزیر خارجه طالبان در نشست فرمت مسکو: دیدگاه کشورها درباره افغانستان بسیار مثبت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان که در دور هفتم نشست «فرمت مسکو» در مورد افغانستان شرکت کرده است، دیدگاه کشورهای شرکت کننده در این نشست را درباره افغانستان «بسیار مثبت» توصیف کرد.
متقی بعد از ظهر امروز (سهشنبه ۱۴ مهر) پس از اتمام بخشی از این نشست به خبرنگاران گفته است که کشورها در مورد همکاری با افغانستان اتفاق نظر دارند.
وی با اشاره به اینکه کشورهای شرکت کننده در این نشست از مبارزهی طالبان با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان خوشبین هستند، حضور داعش و سایر گروههای تروریستی در افغانستان را بار دیگر رد کرده و گفت که مشکلات در خارج از افغانستان هست.
به نظر میرسد این سخن متقی در پاسخ به نشست وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و پاکستان در نیویورک باشد که در آن استقرار گروههای تروریستی در افغانستان را تهدیدی برای منطقه و جهان دانسته بودند.
گفتنی است نشست مسکو با هدف هماهنگی میان کشورهای منطقه برای تقویت ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان، با حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان در حال برگزاری است.
