امیرخان متقی: عوامل حمله مرزی به تاجیکستان شناسایی می‌شوند

۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۸
کد مطلب: 1766794
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، پس از حمله شبه‌نظامیان از خاک کشور افغانستان به مرزبانان کشور تاجیکستان، اعلام کرد تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده و گروه های مخالف در پی برهم‌زدن روابط دو کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی کشته شدن سه شبه‌نظامی و دو مرزبان تاجیکستانی در شهرستان شمس‌الدین شاهین افغانستان، وزیران خارجه حکومت سرپرست افغانستان و کشور تاجیکستان به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

امیرخان متقی تأکید کرد که تحقیقات جدی برای شناسایی عاملان این حمله آغاز شده و حکومت سرپرست افغانستان همکاری لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را انجام خواهند داد.

پیش‌تر دولت تاجیکستان خواستار عذرخواهی حکومت سرپرست افغانستان شده بود و کمیته امنیت ملی کشور تاجیکستان با انتقاد از تکرار حملات مسلحانه در یک ماه اخیر، هشدار داد که عدم اقدام مؤثر حکومت سرپرست افغانستان امنیت و ثبات مرزهای مشترک را تهدید می‌کند.

