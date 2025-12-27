به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی کشته شدن سه شبه‌نظامی و دو مرزبان تاجیکستانی در شهرستان شمس‌الدین شاهین افغانستان، وزیران خارجه حکومت سرپرست افغانستان و کشور تاجیکستان به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

امیرخان متقی تأکید کرد که تحقیقات جدی برای شناسایی عاملان این حمله آغاز شده و حکومت سرپرست افغانستان همکاری لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را انجام خواهند داد.

پیش‌تر دولت تاجیکستان خواستار عذرخواهی حکومت سرپرست افغانستان شده بود و کمیته امنیت ملی کشور تاجیکستان با انتقاد از تکرار حملات مسلحانه در یک ماه اخیر، هشدار داد که عدم اقدام مؤثر حکومت سرپرست افغانستان امنیت و ثبات مرزهای مشترک را تهدید می‌کند.

..................

پایان پیام/