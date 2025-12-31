شیخ ماهر حمود: ایران تنها پرچمدار ثابت مقابله با صهیونیسم در جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه علمای مقاومت لبنان، در پنجمین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در مقابله با صهیونیسم، گفت: ایران تنها کشوری در جهان اسلام است که طی نزدیک به شش دهه، پرچم عزت و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی را بدون وقفه برافراشته نگه داشته است.
وی با اشاره به آغاز نهضت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲ اظهار داشت: از همان نخستین سخنرانیهای امام خمینی علیه رژیم شاه و پیوند آن با صهیونیسم، مسیر تقابل با اسرائیل بهعنوان یک تکلیف دینی و قرآنی ترسیم شد. این مسیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی با قطع روابط با رژیم صهیونیستی، افتتاح سفارت فلسطین در تهران و اعلام روز جهانی قدس بهصورت عملی تثبیت شد.
شیخ ماهر حمود با بیان اینکه حمایت ایران از مسئله فلسطین، صرفاً نمادین و شعاری نیست، تصریح کرد: دشمنان بهخوبی میدانند که حمایت واقعی ایران از مقاومت، عامل اصلی دشمنی، تحریمها، محاصرهها و جنگهای سیاسی و رسانهای علیه این کشور است. تلاش برای تحریک اختلافات مذهبی و قومی میان مسلمانان نیز بخشی از پروژه مقابله با این نقش راهبردی ایران بهشمار میرود.
رئیس اتحادیه علمای مقاومت لبنان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۶ تا ۴۷ سال گذشته، با وجود جنگ، تحریم، فشار اقتصادی و جنگ روانی، از موضع اصولی خود عقبنشینی نکرده است؛ در حالی که بسیاری از جریانها و دولتهایی که پیش از این پرچم فلسطین را در دست داشتند، پس از یک یا دو دهه از این مسیر خارج شدند.
وی با استناد به آیه شریفه «وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُونُوا أَمْثَالَکُمْ»، پیروزی انقلاب اسلامی ایران پس از خروج مصر از معادله تقابل با رژیم صهیونیستی را مصداق روشن سنت الهی دانست و گفت: ایران جایگزین جریانی شد که از مسئولیت تاریخی خود عقبنشینی کرده بود و در این مسیر، استقامتی بیسابقه از خود نشان داد.
شیخ ماهر حمود در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سکوت بخشهایی از جهان اسلام و برخی علما در برابر جنایات رژیم صهیونیستی گفت: متأسفانه بسیاری از علما و نخبگان اسلامی اراده مستقل ندارند و نمیتوانند مواضع واقعی خود را آشکارا بیان کنند. با این حال، تا زمانی که یک اجتهاد سیاسی اصیل و موفق در جهان اسلام وجود دارد، حمایت از آن یک ضرورت دینی و شرعی است.
وی تأکید کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در مقابله با صهیونیسم، ریشه در قرآن کریم دارد و وابسته به مذهب یا اجتهاد فقهی خاصی نیست. مقابله با طاغوت و اشغالگری، بخشی از مأموریت الهی پیامبران است و تشکیل محور مقاومت، تجلی عملی همین آموزه قرآنی است.
در پایان، شیخ ماهر حمود حرکت در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی را «واجب شرعی» دانست و تصریح کرد: حمایت ایران از محور مقاومت، علیرغم فشارهای اقتصادی و محاصره، نشانه صداقت و پایبندی عمیق به این تکلیف الهی است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما