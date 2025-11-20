علیا الیاسر: ایران تنها مدافع واقعی فلسطین در برابر پروژه صهیونیسم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نخستین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی «قادمون» برگزار شد، علیا الیاسر، فعال رسانه‌ای محور مقاومت، با اشاره به تحولات منطقه و جایگاه تاریخی فلسطین، تأکید کرد که بیش از هفت دهه است این سرزمین نماد بزرگ‌ترین مظلومیت امت اسلامی باقی مانده و ملت فلسطین در برابر اشغال، محاصره و جنایات رژیم صهیونیستی تنها مانده است.

الیاسر با انتقاد از سکوت رسمی دولت‌های عربی در برابر تجاوزات اسرائیل، نقش ملت‌ها و جنبش‌های مردمی در غرب را یادآور شد و گفت: «دانشجویان، هنرمندان و فعالان حقوقی جهان هزینه‌های سنگینی برای دفاع از حقیقت پرداختند، زیرا می‌دانند ظلم اگر امروز مهار نشود، فردا به سراغ خودشان خواهد آمد.»

وی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت، افزود: «ایران تنها کشوری است که هزینه‌های سنگینی را در مسیر حمایت از فلسطین پرداخته و با ارائه فناوری، آموزش و تجهیزات نظامی، توانمندی‌های مقاومت در غزه را دگرگون کرده است.»

این فعال رسانه‌ای همچنین از نقش یمن، لبنان، عراق و مردم بحرین در حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی یاد کرد و گفت این محور بر اساس فهم مشترک از خطر پروژه صهیونیسم شکل گرفته است.

او با هشدار نسبت به طرح‌های تجزیه‌طلبانه و مداخله‌جویانه آمریکا و اسرائیل در منطقه تأکید کرد: «امنیت منطقه در سایه بیداری امت و تقویت جریان مقاومت شکل می‌گیرد، نه در سایه هم‌سویی با پروژه‌های بیگانگان.»

الیاسر در پایان با تأکید بر لزوم اتخاذ یک موضع واحد و آگاهانه در سطح امت اسلامی گفت: «مسئله فلسطین تنها مسئله یک ملت نیست؛ مسئله کرامت تمام منطقه است و هرکس امروز در کنار مظلوم بایستد، فردا هم یاری خواهد یافت.»

