به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر یحیی ابوزکریا اندیشمند شناخته‌شده الجزایری، در دومین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به توطئه‌های گسترده غرب علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، همواره هدف هزاران توطئه از سوی قدرت‌های غربی و صهیونیسم بین‌الملل بوده است؛ کشوری که همه امکانات خود را در مسیر حمایت از مستضعفان و یاری مظلومان قرار داده و بنا بر تصمیم فقهی و راهبردی امام خمینی(ره)، پرچم دفاع از فلسطین و جریان‌های مقاومت در منطقه را برافراشته است.

وی افزود: انتظار می‌رفت امت اسلامی و علمای جهان عرب از این مواضع اصولی ایران حمایت کنند، اما متأسفانه برخی فتواها و جریان‌های مذهبی در مسیر ضربه‌زدن به ایران اسلامی به‌کار گرفته شد؛ درحالی‌که همان منابع شرعی برای ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی هزینه شد.

ابوزکریا با تأکید بر این‌که ایران در طول چهار دهه گذشته هزینه‌های سنگینی برای دفاع از آرمان‌های اسلامی پرداخته است، اظهار داشت: ایرانیان می‌توانستند همچون برخی کشورهای منطقه متحد غرب شوند، اما قرآن، اسلام و پیامبر اکرم(ص) را برگزیدند و در تمام میدان‌های دفاع از اسلام در کنار ملت‌های مظلوم ایستادند.

این متفکر الجزایری با اشاره به وجود دو پروژه «مقاومت» و «سازش» در جهان عرب گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در جبهه مقاومت قرار داشته و همچنان برای پیروزی مظلومان تلاش می‌کند. از همین رو، آمریکا و تمامی قدرت‌های غربی در کنار رژیم صهیونیستی برای ضربه‌زدن به این کشور بسیج شده‌اند، اما ایران با هدایت‌های حکیمانه و شجاعانه رهبر انقلاب، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، با قدرت و عزت در برابر تمامی فشارها ایستاده است.

وی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای با صراحت اعلام کرده‌اند که ملت ایران نه زیر بار ذلت می‌رود و نه سلطه دشمن را می‌پذیرد؛ این همان مسیر عاشورایی است که آزادگان را به دفاع از کرامت خود فرا می‌خواند.

ابوزکریا در ادامه با بیان اینکه «دفاع از ایران اسلامی یک واجب شرعی و ضرورت راهبردی برای امت اسلام است» تصریح کرد: سقوط ایران ـ که هرگز با وجود ملت بصیر، رهبری حکیم و نیروهای انقلابی ممکن نخواهد بود ـ به‌معنای گسترش صهیونیسم، آمریکایی‌سازی جهان اسلام و پیشبرد طرح «اسرائیل بزرگ» خواهد بود.

وی تأکید کرد که وحدت مسلمانان، ترک تعصبات مذهبی و حمایت از ایران به‌عنوان خط مقدم دفاع از قدس و امت اسلامی ضروری است و ملت‌ها و علمای مسلمان باید در رسانه، سیاست، فرهنگ و امنیت در کنار جمهوری اسلامی ایران بایستند.

او در پایان گفت: ایران طی بیش از چهل سال، دستاوردهای بزرگی برای جهان اسلام فراهم کرده و حضور آن در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورتی برای پیشرفت و عزت امت اسلامی است. اکنون وظیفه همه مسلمانان است که در مقابل دشمنان اسلام، از ایران اسلامی حمایت کنند.

