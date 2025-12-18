جمهوری اسلامی ایران ستون استوار محور مقاومت و عصای موسی در برابر پروژه صهیونیستی ـ آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسن البغدادی، عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان، در چهارمین نشست بین‌المللی با محوریت ایران اسلامی و جبهه مقاومت، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی، انقلاب اسلامی را پدیده‌ای استثنایی در قرن بیستم توصیف کرد که الگویی جامع در رهبری، مدیریت، عدالت‌خواهی، حمایت از مستضعفان و مقابله با ظلم و اشغالگری ارائه داده است.

وی با اشاره به بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی توسط امام خمینی(ره)، تصریح کرد: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، مسائل جهان اسلام در دستور کار این نظام قرار گرفت و مسئله فلسطین در رأس آن‌ها بود، چراکه فلسطین دروازه ورود به سرزمین‌های عربی و اسلامی و محور اصلی پروژه سلطه‌طلبانه غرب و صهیونیسم به شمار می‌رود.

عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان با اشاره به اهداف آمریکا و متحدانش در منطقه گفت: پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی مبتنی بر حفاظت از رژیم اسرائیل، تسلط بر منابع نفتی و مقابله با اسلام بود؛ پروژه‌ای که با سرنگونی نظام‌ها و تجزیه منطقه دنبال شد، اما در عراق، افغانستان، سوریه و جنگ علیه حزب‌الله لبنان با شکست مواجه شد.

شیخ حسن البغدادی با اشاره به تحولات پس از عملیات «طوفان الاقصی» افزود: آنچه امروز در فلسطین، لبنان، یمن و حتی در قبال جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، بخشی از یک جنگ فراگیر علیه محور مقاومت است. طوفان الاقصی تنها بهانه‌ای برای آغاز این جنگ بود و حضور مستقیم آمریکا و قدرت‌های غربی در کنار رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده طرحی بزرگ‌تر علیه کل منطقه است.

وی با تأکید بر ناکامی‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: با وجود دو سال جنگ سنگین علیه غزه، آنان نه توانستند مقاومت را نابود کنند، نه سلاح‌ها را مصادره نمایند و نه اسیران خود را بدون مذاکره بازگردانند. در لبنان نیز با وجود خسارت‌ها، دشمن نتوانست حتی پس از ده‌ها روز وارد روستاهای جنوب شود و یمن مقاوم نیز همچنان ایستاده است.

این مقام حزب‌الله با اشاره به اعتراف رهبران مقاومت به خسارت‌ها، خاطرنشان کرد: ما خسارت‌ها را انکار نمی‌کنیم، اما پرسش این است که آیا دشمن جرأت دارد از خسارت‌های خود سخن بگوید؟ از فروپاشی ارتش، مهاجرت معکوس، ورشکستگی شرکت‌ها، بحران‌های روانی نظامیان و ناتوانی در انجام عملیات زمینی؟

وی در پایان با تجلیل از رهبری جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: جمهوری اسلامی، به رهبری قائدی شجاع، حکیم و فقیه، همچون عصای موسی در برابر فرعون زمان ایستاده است و به اذن الهی، پروژه صهیونیستی ـ آمریکایی را به شکست خواهد کشاند. آینده از آنِ مقاومت است و این مسیر، مسیر پیروزی وعده‌داده‌شده الهی خواهد بود.

