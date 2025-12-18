به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی و عضو مجلس خبرگان رهبری، در چهارمین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» با تأکید بر جایگاه راهبردی مقاومت اسلامی، شکل‌گیری و تداوم تقابل با رژیم صهیونیستی را برخاسته از انقلاب اسلامی دانست و گفت: تقابل با صهیونیسم از یک نزاع قومی و عربی فراتر رفته و به یک مواجهه اعتقادی و تمدنی میان اسلام و جبهه کفر جهانی تبدیل شده است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی نزاع اعراب و اسرائیل، به‌ویژه جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷، اظهار داشت: در آن مقطع، مسئله اسرائیل عمدتاً به‌عنوان تقابل عربی مطرح بود و نتیجه آن نیز شکست کشورهای عربی و اشغال سرزمین‌های اسلامی به‌دست صهیونیست‌ها شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مسئله ماهیتی جدید یافت و به‌عنوان تقابل اسلام با صهیونیسم در سطح جهانی تعریف شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ابتکار امام خمینی(ره) در نام‌گذاری روز جهانی قدس، نقطه عطفی در ایجاد جبهه‌ای واحد و فراگیر علیه رژیم صهیونیستی بود، افزود: امام راحل با طرح روز قدس، مسئله فلسطین را از یک موضوع منطقه‌ای به مسئله‌ای اسلامی و جهانی تبدیل کردند و صهیونیست‌ستیزی را به‌عنوان یک تکلیف شرعی و مجاهدت در راه خدا مطرح ساختند.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به اقدامات عملی جمهوری اسلامی در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب، از جمله تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی و تأسیس سفارت فلسطین در تهران، تصریح کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی انقلاب اسلامی در مقابله با صهیونیسم به‌عنوان صف مقدم جبهه تهاجمی کفر علیه اسلام بود.

وی مقاومت را رکن اساسی پیروزی در این تقابل دانست و گفت: در برابر تهاجم جهانی کفر، صف مقدم دفاعی اسلام در فلسطین قرار دارد و عامل اصلی تقویت این صف مقدم، اصل مقاومت است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این اصل، جریان مقاومت را شکل داد و تقویت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره) را نطفه نخست جریان مقاومت دانست و افزود: بسیج به‌عنوان جلوه عملی مقاومت، در دفاع مقدس هشت‌ساله نقش تعیین‌کننده‌ای در ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه کفر ایفا کرد و این تجربه به الگویی برای ملت‌های دیگر تبدیل شد.

وی با تبیین مفهوم «صدور انقلاب» از منظر امام راحل، خاطرنشان کرد: مقصود از صدور انقلاب، کشورگشایی یا تحمیل نظام سیاسی نبود، بلکه انتقال روح و حقیقت انقلاب اسلامی به ملت‌ها بود و مهم‌ترین ویژگی این انقلاب که به دیگر ملت‌های مسلمان منتقل شد، فرهنگ و منطق مقاومت است.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به گسترش جریان مقاومت در میان ملت‌های مسلمان، حتی در کشورهایی که دولت‌های آنان همسو با مقاومت نیستند، گفت: امروز مقاومت به یک اصل پذیرفته‌شده در میان ملت‌های مسلمان تبدیل شده و حتی در کشورهای غربی نیز نشانه‌های نفوذ این گفتمان در حمایت‌های مردمی از فلسطین قابل مشاهده است.

وی در پایان با تأکید بر آینده جهانی مقاومت، اظهار داشت: اگر جریان مقاومت در میان ملت‌ها به‌درستی توسعه یابد، می‌تواند به یک نظام سیاسی جهانی تبدیل شود و منتهای این مسیر، مقارن با ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد بود. امروز آغاز این مسیر رقم خورده و توسعه مقاومت در میان ملت‌ها، بهترین زمینه‌سازی برای فرج و ظهور امام زمان(عج) است.

