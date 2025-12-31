ابو سامر موسی: فلسطین محور ثابت سیاست جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابو سامر موسی، مسئول روابط گروه‌های فلسطینی و از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در پنجمین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در مواجهه با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان فلسطین، گفت: ایران اسلامی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره موضعی ثابت، صریح و عملی در برابر رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و فلسطین را مسئله محوری امت اسلامی دانسته است.

وی با اشاره به اینکه حمایت ایران از فلسطین صرفاً در حد شعار و موضع‌گیری رسانه‌ای نبوده، اظهار داشت: این حمایت به‌صورت عملی و راهبردی در پشتیبانی از گزینه مقاومت تجلی یافته است؛ مقاومتی که تنها مسیر مشروع برای مقابله با اشغالگری و ایجاد توازن در برابر ماشین نظامی رژیم صهیونیستی به‌شمار می‌رود.

ابو سامر موسی افزود: جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از ماهیت پروژه صهیونیستی، به‌خوبی می‌داند که هدف این پروژه تنها اشغال فلسطین نیست، بلکه تحمیل سلطه بر کل منطقه و سلب اراده ملت‌هاست. از همین رو، حمایت ایران از مقاومت فلسطین و دیگر جبهه‌های مقاومت منطقه‌ای، بخشی از یک راهبرد کلان برای ایجاد بازدارندگی و حفظ کرامت ملت‌هاست.

این فرمانده جنبش جهاد اسلامی با اشاره به تشکیل محور مقاومت تصریح کرد: محور مقاومت به‌صورت تصادفی شکل نگرفته، بلکه نتیجه طبیعی دهه‌ها ظلم، اشغالگری و اختلال در موازنه قدرت است. این محور پرچم دفاع مشروع از ملت‌های مظلوم را برافراشته و توانسته است در برابر توسعه‌طلبی صهیونیستی و دخالت‌های آمریکا در منطقه، سدی محکم ایجاد کند.

وی با انتقاد از روند عادی‌سازی روابط برخی دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی گفت: در زمانی که برخی رژیم‌ها به سمت سازش و عادی سازی با دشمن حرکت کردند، ایران با وجود تحریم‌ها، محاصره‌ها و فشارهای سنگین سیاسی و اقتصادی، بر موضع اصولی خود پای فشرد و همچنان هزینه حمایت از مقاومت را پرداخت می‌کند.

ابو سامر موسی در ادامه با اشاره به تحولات میدانی اخیر خاطرنشان کرد: کشتار و ویرانی در غزه و دیگر مناطق نباید موجب ناامیدی ملت‌ها شود، چرا که تجربه مقاومت در فلسطین، لبنان و دیگر جبهه‌ها نشان داده است که رژیم صهیونیستی، علی‌رغم برخورداری از حمایت‌های گسترده بین‌المللی، قادر به شکست اراده ملت‌های مقاوم نیست.

وی تأکید کرد: فلسطین معیار سنجش صداقت مواضع کشورها و جریان‌هاست و مقاومت، همچنان عنوان اصلی نبرد در منطقه باقی خواهد ماند. به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی خود، الگویی عملی برای حمایت از آرمان‌های عادلانه و مقابله با اشغالگری ارائه داده است.

در پایان، مسئول روابط گروه‌های فلسطینی جنبش جهاد اسلامی با تقدیر از ملت، رهبری و نهادهای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تا زمانی که روح مقاومت زنده است و محور مقاومت پابرجاست، پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی در منطقه به اهداف خود نخواهد رسید و پیروزی نهایی، به اراده الهی، از آن ملت‌های مقاوم خواهد بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸