به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر نور عادل، نماینده پارلمان عراق و مدیر مرکز حمایت اجتماعی و راهنمایی خانواده، در دومین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به ابتکار مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همبستگی امت اسلامی در دفاع از ملت فلسطین، سیاست‌های دوگانه قدرت‌های جهانی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

این وبینار با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی، پارلمانی، دانشگاهی و مذهبی از کشورهای مختلف جهان اسلام برگزار شد و شرکت‌کنندگان به بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و حقوقی مقابله با اشغالگری صهیونیستی پرداختند.

دکتر نور عادل در سخنان خود با اشاره به تحولات پس از عملیات ۷ اکتبر، گفت: «مقاومت ملت فلسطین ثابت کرد که اراده ملت‌ها از قدرت‌های نظامی و سیاسی فراتر است و رژیم صهیونیستی امروز در بزرگ‌ترین بحران مشروعیت و اعتبار در تاریخ خود قرار دارد.»

وی افزود که نبرد غزه افکار عمومی جهان را بیدار کرده و حقیقت مظلومیت فلسطینیان را از پس دهه‌ها سانسور و تحریف رسانه‌ای آشکار ساخته است.

نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه «غزه آزمون صداقت نهادهای بین‌المللی بود»، عملکرد سازمان ملل، شورای امنیت و نهادهای حقوق بشری را ناکارآمد و سیاسی‌زده توصیف کرد.

او تصریح کرد:«وقتی کودک‌کشی و نسل‌کشی در برابر چشم جهان رخ می‌دهد و هیچ واکنش مؤثری از طرف نهادهای جهانی مشاهده نمی‌شود، این یعنی ساختار نظم بین‌الملل مبتنی بر عدالت نیست، بلکه بر قدرت و منافع استوار است.»

دکتر عادل با تقدیر از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت فلسطین گفت: «ایران اسلامی ثابت کرده که حمایت از مقاومت نه یک شعار مقطعی، بلکه یک سیاست راهبردی و برگرفته از هویت دینی و ملی این کشور است.»

وی اقدام ایران در ایستادگی مقابل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی را «الگویی الهام‌بخش» برای ملت‌های منطقه دانست و اعلام کرد: «ایران با تکیه بر توان داخلی و حمایت مردمی توانسته است در معادلات منطقه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.»

مدیر مرکز حمایت اجتماعی و راهنمایی خانواده، ایثار مردم غزه را «افسانه مقاومت امروز جهان» خواند و گفت: «ملت غزه با ایمان، صبر و پایمردی خود ثابت کردند که در برابر ظلم ایستادن ممکن است؛ حتی اگر جهان با شما همراه نباشد.»

او همچنین خاطرنشان کرد: «شهدای محور مقاومت، سرمایه‌های معنوی امت اسلامی هستند و خون پاک آنان مسیر آینده را روشن کرده است.»

در پایان، دکتر نور عادل بر ضرورت تدوین راهبردهای مشترک میان کشورهای اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین تأکید کرد و خواستار ایجاد شبکه‌ای هماهنگ از نخبگان سیاسی، اجتماعی و علمی جهان اسلام برای مقابله با پروژه‌های صهیونیستی شد.

