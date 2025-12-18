دکتر یوسف الحاضری: ایران محور عزت و پشتیبان راهبردی مقاومت در برابر صهیونیسم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر یوسف الحاضری، کارشناس سیاسی و سخنگوی سابق وزارت بهداشت یمن، در چهارمین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در مواجهه با رژیم صهیونیستی»، با تأکید بر جایگاه محوری جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای، حمایت تهران از ملت‌های مظلوم و جریان مقاومت را عاملی تعیین‌کننده در تغییر موازنه قدرت به زیان رژیم صهیونیستی دانست.

وی با اشاره به استمرار حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های فلسطین، لبنان و یمن تصریح کرد: ایران، چه در عرصه سیاسی و چه در میدان عملی، همواره در کنار ملت‌های تحت ستم ایستاده و بدون هیاهو، نقشی مؤثر و ماندگار در تقویت محور مقاومت ایفا کرده است؛ حمایتی که بخشی از آن آشکار و بخشی دیگر به اقتضای شرایط، نانوشته و پنهان باقی مانده است.

این کارشناس سیاسی یمنی با بیان اینکه همسویی ایران با جریان‌های مقاومت، برخاسته از پایبندی عمیق به اسلام و دفاع از حق است، افزود: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، نتیجه طبیعی این موضع اصولی و شجاعانه است و نشان می‌دهد ایران در مسیر درست و الهی حرکت می‌کند.

دکتر الحاضری با قدردانی از رهبری، دولت و ملت ایران خاطرنشان کرد: ملت‌های منطقه، ایستادگی ایران را ارج می‌نهند و به این همراهی افتخار می‌کنند. امروز پیوند میان ایران و محور مقاومت، پیوندی راهبردی و سرنوشت‌ساز است که آینده منطقه را رقم خواهد زد.

وی در پایان با تشکر از برگزارکنندگان این وبینار بین‌المللی، بر ضرورت تداوم چنین نشست‌هایی برای تبیین واقعیت‌های میدانی و رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: تقویت همگرایی میان آزادگان جهان، زمینه‌ساز پیروزی نهایی حق بر باطل و شکست پروژه صهیونیستی در منطقه خواهد بود.

