جبهه عزت اسلامی؛ صدای واحد امت در برابر صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالحق هاشمی، معاون دبیرکل و امیر جماعت اسلامی پاکستان، در دومین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی و جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، بر ضرورت تقویت وحدت امت اسلامی و حمایت همهجانبه از ملت فلسطین تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی و نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملتهای مظلوم منطقه گفت: «ایران در سالهای گذشته ثابت کرده که دفاع از فلسطین و مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی را یک وظیفه شرعی، انسانی و اخلاقی میداند و در این مسیر با شجاعت و ثبات قدم حرکت کرده است.»
مولوی هاشمی با اشاره به تلاشهای ایران و محور مقاومت برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی افزود: «جبهه عزت اسلامی امروز به صدای واحد امت در برابر ظلم تبدیل شده و نشان داده که میتوان با همگرایی و وحدت، معادلات ظالمانه تحمیلی بر منطقه را تغییر داد.»
معاون دبیرکل جماعت اسلامی پاکستان همچنین بر نقش امت اسلامی در حمایت از فلسطین تأکید کرد و گفت: «پیروزی فلسطین نه تنها ممکن است، بلکه با استمرار مقاومت و حمایت امت اسلامی، به ارادهای قطعی تبدیل خواهد شد.»
در پایان، وی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران و مجمع جهانی قادمون برای برگزاری این نشست قدردانی کرد و خواستار استمرار هماهنگی ملتها و جریانهای اسلامی برای مقابله با سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی شد.
........................
پایان پیام
نظر شما