رئیس جبهه العمل الاسلامی: ایران الگوی ایستادگی و ثبات در منطقه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ زهیر جعید، رئیس جبهه العمل الاسلامی لبنان، در وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، بر نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت اسلامی و ملتهای مظلوم منطقه تأکید کرد.
ایران اسلامی؛ حامی حقیقی مقاومت
شیخ جعید در سخنان خود گفت: «جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب خود، به رهبری امام خمینی(قدسسره)، بر اصولی استوار بوده است: وحدت اسلامی و آزادی فلسطین. ایران هیچگاه در حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان کوتاهی نکرده و همواره این حمایتها را بدون چشمداشت و بر اساس اصول عقیدتی و انسانی ارائه کرده است.»
وی افزود که جمهوری اسلامی ایران در طول سالها، نه تنها حمایت سیاسی و مالی ارائه کرده، بلکه از نظر نظامی و فنی نیز در کنار مقاومت بوده و زمینه تقویت توان دفاعی گروههای مقاومت را فراهم کرده است.
فلسطین و لبنان؛ محور ثبات و مقاومت
رئیس جبهه العمل الاسلامی لبنان تصریح کرد: «ملت فلسطین و لبنان در طول دههها با فشار و حملات گسترده رژیم صهیونیستی مواجه بودهاند. حمایت ایران از مقاومت، به این کشورها امکان میدهد در برابر تجاوزات اسرائیل ایستادگی کنند و حقوق مشروع خود را بازپس گیرند.»
شیخ جعید به فشار برخی کشورهای عربی و اسلامی بر لبنان برای تضعیف حزبالله و مقاومت اشاره کرد و گفت: «ایران با حمایت بیدریغ خود، اجازه نمیدهد مقاومت از منابع قدرت خود محروم شود و این امر تضمین میکند که مردم لبنان و فلسطین در برابر حملات دشمن مصون بمانند.»
چالشهای منطقه و ضرورت ایستادگی
وی افزود که امروز منطقه با فتنههای داخلی و فشارهای خارجی مواجه است و جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد استقامت و ثبات، الگویی برای تمامی امت اسلامی است.
شیخ جعید با اشاره به نقش ایران در مقابله با پروژههای آمریکایی-صهیونیستی گفت: «ایران ثابت کرده که حتی در سختترین شرایط، از حقوق ملتهای مظلوم و مقاومت دفاع میکند و هیچگاه از اصول خود عقبنشینی نکرده است.»
شیخ زهیر جعید در پایان سخنان خود بر لزوم وحدت امت اسلامی، تقویت مقاومت و تقویت جبهه رسانهای و سیاسی محور مقاومت تأکید کرد و اظهار داشت:«با صبر، استقامت و همکاری میان ملتهای مسلمان و محور مقاومت، پیروزی بر دشمنان منطقهای و بینالمللی حتمی است و حق ملت فلسطین باز خواهد گشت.»
