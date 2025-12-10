دکتر احسان عطایا: ایران و محور مقاومت معادله جدید قدرت ایجاد کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزّت اسلامی» به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد و دکتر احسان عطایا، معاون بین‌الملل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در این نشست به ایراد سخنرانی مفصل درباره آخرین تحولات مسئله فلسطین، شرایط مقاومت و نقش جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت پرداخت.

دکتر عطایا در آغاز سخنان خود ضمن درود به حاضران و مخاطبان این نشست، مرحله کنونی مسئله فلسطین را «یکی از حسّاس‌ترین و خطرناک‌ترین دوره‌ها» توصیف کرد و گفت که مسئله فلسطین همچنان «مسئله مرکزی امت اسلامی» باقی مانده است. وی با اشاره به فشارهای دائمی علیه مردم فلسطین از سوی «دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی»، تأکید کرد که طی ماه‌های گذشته، فلسطین یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند.

درود به شهدای راه قدس و تأکید بر نقش اسرا، مجروحان و مردم صابر فلسطین

معاون بین‌الملل جنبش جهاد اسلامی در ادامه، به ارواح شهدای مسیر قدس و فلسطین درود فرستاد و از مجروحان و جانبازانی یاد کرد که آثار زخم‌های آنان همچنان نشان‌دهنده مشارکتشان در مسیر مقاومت است. او همچنین از اسیران فلسطینی به‌عنوان «نماد صبر، اراده و چالش‌گری در برابر اشغالگری» یاد کرد.

وی مردم غزه، کرانه باختری، قدس و سراسر فلسطین را «نماد صبر و پایداری» دانست و از ملت‌های اسلامی، عربی و آزادگان جهان به‌خاطر ایستادگی در کنار فلسطین به‌ویژه در جریان نبرد «طوفان الاقصی» قدردانی کرد.

قدردانی از محور مقاومت و نقش ایران، لبنان، یمن و عراق

دکتر عطایا بخش مهمی از سخنرانی خود را به جایگاه محور مقاومت اختصاص داد. او با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد «معادله بازدارندگی» در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: «ایران ثابت کرده است که قادر است با قدرت در برابر طرح‌های تجاوزکارانه بایستد و همچنان با عزت از مقاومت در فلسطین حمایت کند.»

وی همچنین از حمایت‌های نظامی، سیاسی، رسانه‌ای و معنوی محور مقاومت، از جمله حزب‌الله لبنان، جنبش انصارالله یمن و گروه‌های مقاومت عراق و الحشد الشعبی قدردانی کرد و این حمایت را عاملی مهم در صمود مقاومت در ماه‌های اخیر دانست.

ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل در جنگ اخیر

معاون بین‌الملل جهاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اشاره کرد و گفت: رژیم اسرائیل نتوانسته است اهداف نظامی خود را محقق کند؛ نتوانست اسرا را با نیروی نظامی بازگرداند و ناچار به مذاکرات غیرمستقیم برای تبادل شد؛ طرح کوچاندن مردم غزه شکست خورده است؛ مردم فلسطین با وجود محاصره، ویرانی گسترده و تلفات بسیار، همچنان در سرزمین خود باقی مانده‌اند.

دکتر عطایا تأکید کرد که «پایداری ملت فلسطین و حمایت محور مقاومت» مانع تحقق اهداف نظامی و سیاسی اسرائیل شده است.

تأکید بر آینده مسیر مقاومت

وی با اشاره به حجم و شدت حملات انجام‌شده علیه مردم فلسطین گفت: «با وجود همه دردها، ویرانی‌ها و خون‌های ریخته‌شده در غزه، کرانه باختری و قدس، مردم فلسطین ثابت کرده‌اند که ریشه‌دار و استوار هستند و از سرزمین خود دست نخواهند کشید.»

دکتر عطایا در پایان سخنانش ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان وبینار، اظهار امیدواری کرد که «پیروزی ملت فلسطین نزدیک است» و گفت: «نصر الهی دور نیست؛ و صبحِ پیروزی نزدیک است.»

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸