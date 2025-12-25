  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

دیپلمات پیشین ایران خواستار تشکیل تیم تحقیق حرفه‌ای درباره ترور اکرام‌الدین سریع شد

۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۲
کد مطلب: 1766184
دیپلمات پیشین ایران خواستار تشکیل تیم تحقیق حرفه‌ای درباره ترور اکرام‌الدین سریع شد

در پی انتشار خبر کشته شدن اکرام‌الدین سریع، فرمانده پیشین پلیس افغانستان، در تهران، سید رسول موسوی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده، خواستار تشکیل یک تیم تحقیق حرفه‌ای و همه‌جانبه برای بررسی ابعاد این رویداد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی گزارش‌ها درباره کشته شدن اکرام‌الدین سریع، فرمانده پیشین پلیس افغانستان، در تهران، سید رسول موسوی، مدیرکل پیشین آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خواستار بررسی دقیق و تخصصی این رویداد شد.

موسوی روز پنجشنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده است، تأکید کرد که این حادثه نباید به‌صورت ساده‌انگارانه، تک‌بُعدی یا شتاب‌زده و صرفاً بر اساس فضاسازی‌های رسانه‌ای قضاوت شود. او خواهان تشکیل یک تیم تحقیق «حرفه‌ای و همه‌جانبه‌نگر» برای روشن شدن ابعاد مختلف این رویداد شد.

به گفته موسوی، از جمله وظایف این تیم تحقیق، انجام بررسی‌های مشترک با حکومت طالبان عنوان شده و اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف درباره روند رسیدگی به این پرونده نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

این رویداد موجی از نگرانی را در میان شماری از چهره‌های سیاسی و نظامی حکومت پیشین افغانستان که در ایران اقامت دارند، برانگیخته است. در همین راستا، به‌تازگی معروف غلامی، از فرماندهان شناخته‌شده نزدیک به اسماعیل‌خان و رئیس شورای فرماندهان حوزه غرب افغانستان نیز در دفتر کارش در شهر مشهد کشته شده بود؛ موضوعی که بر حساسیت‌های امنیتی پیرامون وضعیت نظامیان پیشین افغانستان در ایران افزوده است.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha