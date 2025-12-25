به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی گزارشها درباره کشته شدن اکرامالدین سریع، فرمانده پیشین پلیس افغانستان، در تهران، سید رسول موسوی، مدیرکل پیشین آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خواستار بررسی دقیق و تخصصی این رویداد شد.
موسوی روز پنجشنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده است، تأکید کرد که این حادثه نباید بهصورت سادهانگارانه، تکبُعدی یا شتابزده و صرفاً بر اساس فضاسازیهای رسانهای قضاوت شود. او خواهان تشکیل یک تیم تحقیق «حرفهای و همهجانبهنگر» برای روشن شدن ابعاد مختلف این رویداد شد.
به گفته موسوی، از جمله وظایف این تیم تحقیق، انجام بررسیهای مشترک با حکومت طالبان عنوان شده و اطلاعرسانی رسمی و شفاف درباره روند رسیدگی به این پرونده نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
این رویداد موجی از نگرانی را در میان شماری از چهرههای سیاسی و نظامی حکومت پیشین افغانستان که در ایران اقامت دارند، برانگیخته است. در همین راستا، بهتازگی معروف غلامی، از فرماندهان شناختهشده نزدیک به اسماعیلخان و رئیس شورای فرماندهان حوزه غرب افغانستان نیز در دفتر کارش در شهر مشهد کشته شده بود؛ موضوعی که بر حساسیتهای امنیتی پیرامون وضعیت نظامیان پیشین افغانستان در ایران افزوده است.
