به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه و فضای مجازی اربعین حسینی که چهارشنبه شب زیر بارش رحمت الهی و سفید پوش شدن شهر امام رضا(ع) با برگزاری کارگروه‌های تخصصی وارد مرحله‌ای مهم و راهبردی شد؛ در روز پایانی با برگزاری کمیسیون‌های ۱۱ گانه، مسیر سیاست‌گذاری و اقدام‌های آینده اربعین را ترسیم می‌کند.

در این رویداد تخصصی، ۱۱ کمیسیون با حضور حدود ۳۰۰ نفر از نخبگان، فعالان و مدیران عرصه‌های مختلف اربعین تشکیل شد.

این جمع شامل رؤسا، نواب رئیس، دبیران کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و همچنین اعضای تخصصی است که از داخل و خارج کشور در این کنگره مشارکت دارند.

ساختار منسجم؛ از کمیسیون تا کارگروه‌های تخصصی

کمیسیون‌های پنجمین همایش فرهنگی اربعین، با ساختاری منظم و هدفمند طراحی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی از آن‌ها دارای چندین کارگروه تخصصی هستند و هر کمیسیون و کارگروه نیز هیئت‌رئیسه مستقل دارد.

از جمله کمیسیون‌های محوری می‌توان به کمیسیون تبلیغ و ارتباطات بین‌المل اشاره کرد که با کارگروه‌های «تبلیغ بین‌الملل»، «ارتباطات بین‌الملل» و «زائران اتباع و ترانزیت» به بررسی ابعاد جهانی اربعین می‌پردازد.

کمیسیون علمی و اندیشه‌ورزی نیز با کارگروه‌های «آموزش و توجیه عمومی»، «پژوهش، همایش‌ها و نشست‌های علمی و فرهنگی»، «رصد، پایش و ارزیابی» و همچنین کارگروه نوپای فناوری‌های نوین، که برای نخستین بار با بهره‌گیری از متخصصان هوش مصنوعی شکل گرفته است، افق‌های تازه‌ای را پیش روی فعالیت‌های علمی اربعین گشوده است.

از اهل سنت تا بانوان؛ تنوع نگاه‌ها در اربعین

در این میان، کمیسیون اهل سنت با تمرکز بر همگرایی و مشارکت فعالان اهل سنت در اربعین، به‌صورت یکپارچه و بدون کارگروه مجزا فعالیت می‌کند.

کمیسیون بانوان با دو کارگروه «تبلیغی ـ ترویجی» و «ارتباطات و تعاملات» به موضوعاتی چون سیاست‌ها و اولویت‌های تبلیغی بانوان، تولید محتوای هدفمند، ارزیابی عملکرد مبلغه‌ها، شبکه‌سازی جهانی بانوان فعال اربعین و مفهوم «خانواده مقاوم» در گفتمان جهانی می‌پردازد؛ آن هم با توجه به حضور بانوان مبلغی که در سطح بین‌الملل و فراتر از مرزهای ایران فعالیت رسانه‌ای و فرهنگی دارند.

فرهنگ، هنر و رسانه در خدمت زیارت

کمیسیون فرهنگ، تبلیغ و هنر با مجموعه‌ای از کارگروه‌ها از جمله «تبلیغ و نماز»، «مهدویت»، «مشاوره»، «کودک و نوجوان»، «هنر و نمایش‌های آیینی» و «مراسم» تلاش دارد به آسیب‌شناسی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی اربعین بپردازد.

بررسی تحول روش‌های تبلیغی، ترویج فرهنگ اقامه نماز در مسیر زیارت، توجه به چالش غفلت از عبادت‌های بنیادین، تولید محتوای مشاوره‌ای برای خانواده، کودک و نوجوان و استفاده از ظرفیت هنر آیینی، از مهم‌ترین محورهای این کمیسیون است.

در کنار آن، کمیسیون رسانه و فضای مجازی با سه کارگروه رادیو، تلویزیون و فضای مجازی، نقش روایت‌گری هوشمندانه و جریان‌ساز اربعین در رسانه‌های نوین را دنبال می‌کند.

کمیسیون‌های قرآن، مواکب، مقاومت، تبلیغات محیطی و محصولات فرهنگی و همچنین کمیسیون سند جامع فرهنگی اربعین که در آن نمایندگانی از همه کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها در آن حضور دارند، دیگر بخش‌های این ساختار گسترده هستند و هر یک با رویکردی تخصصی، مکمل پازل بزرگ فرهنگ اربعین محسوب می‌شوند.

اربعین؛ از زیارت تا تمدن‌سازی

برگزاری این کمیسیون‌های تخصصی نشان می‌دهد اربعین حسینی دیگر صرفاً یک آیین زیارتی نیست، بلکه به یک پدیده تمدنی، فرهنگی و رسانه‌ای در مقیاس جهانی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نیازمند برنامه‌ریزی علمی، هم‌افزایی نخبگانی و نگاه راهبردی است؛ هدفی که پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان اربعین گامی جدی در مسیر تحقق آن برداشته است.

