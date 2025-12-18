به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین حسینی، امروز چهارشنبه آذرماه با حضور بیش از ۳۰۰ مهمان از ایران و کشورهای اسلامی در مرکز همایش‌های آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد.

در این کنگره‌ای که با حضور کنشگران فرهنگی علمی رسانه‌ای و فضای مجازی ۲۰ کشور برگزار شد، به اولویت‌ها، سیاست‌ها، چالش‌ها و مسائلی پیرامونی مراسم اربعین حسینی پرداخته شد.

همچنین در این کنگره، جمع‌بندی‌های نهایی در خصوص تدوین سند جامع فرهنگی اربعین ارائه شد.

بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و رسانه‌ای ضرورتی انکار ناپذیر در اربعین است

در ابتدای این مراسم، پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به برگزارکنندگان و حاضران در کنگره قرائت شد.

رییس مجلس در این پیام گفت: اربعین حسینی تجلی باشکوه فرهنگ حسینی و نماد زنده‌ای از قدرت نرم امت اسلامی است. میراثی عظیم که در پرتو خصلت ذاتی تجمع انسانی اربعین پیام آزادی خواهی حق طلبی وحدت مقاومت و کرامت انسانی را به جهانیان مخابره می‌کند.

وی تاکید کرد: ویژگی ممتاز این حماسه بزرگ مردمی بودن آن است. حضوری آگاهانه، خودجوش و مسئولانه که نشان دهنده عمق ایمان، همبستگی اجتماعی و سرمایه فرهنگی ملت‌های مسلمان به ویژه ملت بزرگ ایران است. اربعین، جلوه‌ای روشن از نقش آفرینی مردم در پاسداشت ارزش‌ها و شعائر دینی و انقلابی و الگویی الهام بخش برای جامعه امروز به شمار می‌آید.

قالیباف در بخش دیگری از پیام خود تاکید کرد که کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین مسئولیتی خطیر در تبیین و انتقال پیام‌های اصیل این حرکت عظیم بر عهده دارد. اربعین، دانشگاه بزرگ تربیت انسان مؤمن، آگاه و مسئول است. فرصتی کم نظیر برای هویت سازی نسل جوان نقش آفرینی نخبگان فرهنگی و پیوند عمیق‌تر نظام آموزشی کشور با معارف عاشورایی.

وی تصریح کرد: با نگاهی ملی اربعین حسینی میتواند به تقویت انسجام اجتماعی، تعمیق هویت ایرانی اسلامی و ارائه تصویری عزتمند اخلاق محور و تمدن ساز از ملت ایران در عرصه بین المللی کمک کند. بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و رسانه‌ای ضرورتی انکار ناپذیر در این مسیر است.

رییس مجلس در پایان یادآور شد: اینجانب ضمن قدردانی از کلیه عزیزان و خادمان این حرکت پرشور انسانی و تمدن ساز در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین امیدوارم با همت و ابتکار شما فرهیختگان و خادمان فرهنگ حسینی، پیام انسان ساز عاشورا و اربعین متناسب با زبان و نیاز نسل امروز هر چه گسترده‌تر و اثرگذارتر ترویج یابد.

مردم عراق سخاوت را از امام حسین(ع) آموختند

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این مراسم، به بیان ویژگی‌های شخصیت سیدالشهدا (ع) و به خصوص صفت «مصباح الهدی» پرداخت و گفت: حتی پیکر بدون سر امام حسین (ع) و سر بریده ایشان نیز چراغی دیگر برای هدایت بشر بود. این نورانیت به آنجا رسید که همه ساله، جمع زیادی از مردم دنیا به واسطه جاذبه حسینی، به کربلا سفر می‌کنند.

وی افزود: حرکت‌های سخاوت‌مندانه و برخاسته از عشق و علاقه وافر مردم عراق به سیدالشهدا (ع) در میزبانی از زائران اربعین حسینی، در افزایش جمعیت زائران در اربعین حسینی، تاثیر بسزایی داشته است. موضوعی که مردم عراق آن را از امام حسین (ع) آموخته‌اند.

گفتنی در ادامه این مراسم نیز «حاج حیدر العیساوی» عضو شورای اداری و مسئول اتاق‌های عملیات زیارت‌های میلیونی عتبه علوی، «خیرالدین الهادی» مدیر دارالقرآن عتبه حسینی، «غازی حنینه» رئیس هیئت امنای جمعیت علمای مسلمان لبنان، «جلال‌الدین صغیر» امام جماعت مسجد براثا بغداد، «عبدا... الدقاق» از علمای کشور بحرین، به ایراد سخنرانی پرداختند.

