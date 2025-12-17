به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین گفت: حدود ۴۰ درصد زائران اربعین از شرکت‌کنندگان هرساله اند و باید اربعین اجتماعی سازی شود.

وی افزود: نظم ایمانی حاکم بر اربعین از پدیده‌های خاص این رویداد است و مردم خودشان مدیریت سفرشان را بر عهده می‌گیرند.

احمدی ادامه داد: سند جامع فرهنگی اربعین با مشارکت نهادها و گروه‌های مختلف در دست تهیه است تا تقسیم کار مشخصی صورت گیرد و مسئولیت‌ ها به‌طور شفاف تعیین شود.

وی گفت: استان‌های مرزی و ورودی در مدیریت جمعیت زائران نقش مهمی دارند و ایجاد تحول در برنامه های فرهنگی این مناطق ضروریست

رئیس کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین تاکید کرد: آموزش و فعالیت روحانیون و مبلغان اربعین، به زودی آغاز خواهند کرد.

