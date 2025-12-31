به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مجمع جهانی قامون همایش مجازی «مکتب سلیمانی؛ عقلانیت مقاومت و آینده جبهه حق» برگزار می‌شود.

در این همایش مجازی:

شیخ خلیل رزق؛ معاون امور بین الملل حزب الله لبنان

دکتر حمیدرضا مقدم فر؛ مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل سپاه

سید عبدالقادر آلوسی؛ رئیس مجلس رباط محمدی عراق

دکتر خالد قدومی؛ نماینده جنبش حماس در ایران

محمد الحاج موسی؛ سخنگوی جنبش جهاد اسلامی

دکتر یونس حمامی لاله زار؛ رهبر انجمن کلیمیان ایران

شیخ حسین بازماندگان؛ امام جمعه اهل سنت بندر پل

حمید عبدالقادر عنتر؛ مشاور نخست وزیر یمن

زمان برگزاری این همایش، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ می‌باشد.

جهت شرکت در این همایش از طریق پخش از شبکه اینترنتی سفیر به آدرس http://heyatonline.ir/SAFIR_TV و یا از طریق شبکه اینترنتی سفیر https://eitaa.com/joinchat/4981204C11559fa282 اقدام نمایید.

