بازگشت خاطره ممنوعیت مسلمانان/ آمریکا ورود اتباع چند کشور را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با آغاز سال جدید میلادی، محدودیتهای مهاجرتی تازهای که از سوی دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، صادر شده بود، رسماً به مرحله اجرا درآمد و براساس آن، سفر شهروندان چندین کشور به ایالات متحده آمریکا، ممنوع شد.
بر اساس این تصمیم، ورود شهروندان کشورهای سوریه، سودان جنوبی، مالی، نیجر و بورکینافاسو به صورت کامل به آمریکا ممنوع میشود. همچنین دارندگان اسناد سفر صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز مشمول این ممنوعیت خواهند بود. علاوه بر این، محدودیتهایی بر ورود شهروندان سیرالئون و لائوس اعمال خواهد شد.
به گفته کاخ سفید، این ممنوعیتها شامل مهاجران و غیرمهاجران هر دو گروه میشود و هدف از اجرای آن حفاظت از امنیت ملی و امنیت عمومی آمریکا، اعلام شده است.
این ممنوعیت همچنین همچنان برای شهروندان کشورهای دیگری مانند افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن برقرار است. علاوه بر این، ورود شهروندان ونزوئلا و کوبا نیز با محدودیتهای جزئی همراه خواهد بود.
این دستور اجرایی اگرچه دارندگان گرین کارت و افرادی که هماکنون ویزای معتبر دارند را مستثنی میکند، اما محدوده معافیتها برای ویزاهای خانوادگی و مهاجرتی را کاهش داده است. همچنین ورزشکاران، دیپلماتها و افرادی که ورودشان به تشخیص واشنگتن در راستای منافع آمریکا باشد از این ممنوعیت مستثنی هستند.
یادآور میشود که ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۱۷ نیز فرمانی صادر کرده بود که طی آن ورود شهروندان چند کشور با اکثریت مسلمان — از جمله ایران، عراق و سوریه — به آمریکا به شدت محدود شد؛ اقدامی که با ادعای دفاع از امنیت ملی انجام گرفت و به تعلیق گسترده برنامههای صدور ویزا و پناهندگی منجر شد. این سیاست بعدها از سوی دیوان عالی آمریکا تأیید شد، اما در سال ۲۰۲۱، جو بایدن رئیسجمهور پیشین آمریکا، آن را لغو کرد.
