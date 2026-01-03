به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوبکر ضاهر عثمان، نماینده دائم جمهوری فدرال سومالی در سازمان ملل متحد، در آستانه آغاز ریاست کشورش بر شورای امنیت در ماه ژانویه ۲۰۲۶، کنفرانسی مطبوعاتی در مقر سازمان برگزار کرد.

وی در این نشست ضمن ارائه خلاصه‌ای از برنامه کاری شورای امنیت برای این ماه، اولویت‌های ریاست سومالی و رویکردهای مورد نظر خود برای مدیریت پرونده‌های مهم شورا را تشریح کرد.

عثمان تصدی این سمت را نقطه عطفی در بازگشت سومالی به عرصه چندجانبه‌گرایی دانست و تأکید کرد که این ریاست بازتابی از تعهد سومالی به تقویت همکاری بین‌المللی، احترام به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل، و تداوم تلاش برای صلح و حل مسالمت‌آمیز مناقشات جهانی است.

رئیس شورای امنیت در ادامه، محورهای اصلی دستور کار ماه ژانویه را تشریح کرد و گفت شورا به بررسی تحولات گوناگون بین‌المللی، از جمله وضعیت خاورمیانه (به‌ویژه فلسطین، یمن، سوریه و لبنان)، اوضاع هائیتی، و وضعیت سودان طبق گزارش دیوان کیفری بین‌المللی خواهد پرداخت.

همچنین قرار است جلساتی پیرامون مأموریت‌های حفظ صلح در قبرس (UNFICYP) و فعالیت‌های دفتر منطقه‌ای سازمان ملل برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی برگزار شود.

وی افزود که در هشتادمین سالگرد تصویب منشور سازمان ملل، نشست سطح بالایی درباره تقویت حاکمیت قانون در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی برگزار خواهد شد.

عثمان اعلام کرد که ریاست سومالی بر شورا، فرصتی برای ارزیابی پیشرفت‌های جهانی در زمینه حاکمیت قانون و سنجش چالش‌های باقی‌مانده خواهد بود.

او توضیح داد که یکی از مهم‌ترین نشست‌های سطح بالا در این دوره، به ریاست حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، درباره وضعیت خاورمیانه و تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برگزار می‌شود.

سفیر سومالی تأکید کرد هدف کشورش از ریاست شورا، ایجاد بستری برای گفت‌وگوهای فراگیر میان اعضا و تقویت اجماع جهانی در برخورد با چالش‌های امنیتی و انسانی است.

در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس، عثمان به سؤالات خبرنگاران درباره اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن جمهوری خودخوانده «سومالی‌لند» پاسخ داد و این اقدام را در زمان حساسی دانست که با هدف منحرف کردن توجه جهانی از بحران انسانی در فلسطین صورت گرفته است.

وی تصریح کرد که سومالی تمامیت ارضی و حاکمیت خود را غیرقابل تجزیه می‌داند و تحولات داخلی گذشته را بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن وحدت ملی نمی‌پندارد.

او یادآور شد که شورای امنیت نیز حمایت خود را از حاکمیت و یکپارچگی سومالی اعلام کرده و هیچ تغییری در وضعیت قانونی این کشور مورد تأیید شورا نیست.

در پاسخ به پرسشی دیگر درباره ارتباط تجربه سومالی با بحران‌های انسانی چون درگیری و آوارگی در غزه، سفیر تأکید کرد که شورای امنیت با نگرانی شدید، تحولات انسانی در غزه را زیر نظر دارد و بر اساس قطعنامه ۲۸۰۳ برای تثبیت اوضاع تلاش می‌کند.

او از تقویت همکاری میان سومالی و نهادهای بشردوستانه سازمان ملل سخن گفت و بر اهمیت دسترسی امن به کمک‌های انسانی و حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرد.

وی نقش کلیدی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) را حیاتی دانست و کنفرانس را با تأکید بر ضرورت کارایی، شفافیت و همکاری همه‌جانبه به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به پایان رساند.

