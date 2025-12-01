به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله رحمانالله لکنوال، مهاجر ۲۹ ساله اهل افغانستان، به اعضای گارد ملی آمریکا که به مرگ یک سرباز و زخمی شدن سرباز دیگر انجامید، فضای سیاسی و رسانهای آمریکا بهشدت علیه مهاجران افغانستانی ملتهب شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۰ آذر با انتشار پیامی در پلتفرم تروتسوشیال اعلام کرد: «ما باید افراد بد را از کشورمان بیرون کنیم و این کار را سریع انجام دهیم. کاری که دولت بایدن و یک انتخابات تقلبی با ایالات متحده کردند هرگز نباید فراموش شود.»
همزمان کرستی نیوم، وزیر امنیت داخلی دولت ترامپ، دولت بایدن را مسئول «بدترین بحران امنیت ملی» آمریکا دانسته و گفته است: «بایدن نزدیک به صد هزار مهاجر افغانستانی را بدون بررسی به آمریکا آورد، در حالیکه تازه پس از ورود آنان، هویت و نیتشان مشخص شد.»
ترامپ دستور بررسی مجدد همه پروندههای مهاجران افغانستانی را صادر کرده و اعلام شده است تا تکمیل بررسیها، رسیدگی به پروندههای مهاجرتی متوقف میشود.
وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که در شرایط فعلی به دارندگان پاسپورت افغانستان ویزا صادر نخواهد کرد.
این اقدامات نگرانیهای گستردهای را در میان جامعه مهاجران افغانستانی در آمریکا بهوجود آورده و احتمال اعمال سیاستهای سختگیرانهتر در روزهای آینده مطرح شده است.
