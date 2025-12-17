سوریه در فهرست جدید ترامپ برای ممنوعیت سفر به آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، فهرست کشورهایی را که مشمول «ممنوعیت کامل سفر» به آمریکا هستند، گسترش داد و با امضای یک فرمان اجرایی، ورود شهروندان هفت کشور دیگر از جمله سوریه را به خاک آمریکا ممنوع کرد. این تصمیم روز سه‌شنبه به وقت محلی در شهر «واشنگتن» (Washington)، پایتخت ایالات متحده، اعلام شد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد این فرمان با هدف «گسترش و تقویت محدودیت‌های ورود» برای اتباع کشورهایی صادر شده که به‌ادعای دولت آمریکا، دارای «نقص‌های جدی و مستمر» در زمینه بررسی، غربال‌گری و تبادل اطلاعات هستند. بر اساس این تصمیم، شهروندان کشورهای «بورکینافاسو»، «مالی»، «نیجر»، «سودان جنوبی»، «سوریه» و همچنین دارندگان اسناد مسافرتی صادرشده از سوی «تشکیلات خودگردان فلسطین» از ورود به آمریکا منع می‌شوند.

همچنین ممنوعیت کامل ورود برای کشورهای «لائوس» و «سیرالئون» اعمال شده است؛ کشورهایی که پیش‌تر تنها مشمول محدودیت‌های جزئی بودند. کاخ سفید اعلام کرد این ممنوعیت‌های جدید از اول ژانویه اجرایی خواهد شد و شامل مهاجران و غیرمهاجران، از جمله گردشگران، دانشجویان و فعالان تجاری می‌شود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ پیش‌تر، پس از دیدارهای مهم در ماه نوامبر با «احمد الشرع» (Ahmed al-Sharaa)، رئیس‌جمهور سوریه، وعده داده بود برای موفقیت سوریه و همکاری بیشتر تلاش کند.

کاخ سفید در توجیه ممنوعیت ورود شهروندان سوریه، به آمار بالای اقامت بیش از موعد و نیز وضعیت امنیتی این کشور اشاره کرد و اعلام داشت سوریه همچنان فاقد مرجع مرکزی مناسب برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است و نظام غربال‌گری و بررسی امنیتی کافی ندارد.

