به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک یادداشت داخلی وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ به دیپلمات‌هایش در سراسر جهان دستور داده است صدور ویزا برای شهروندان افغانستانی را متوقف کنند؛ اقدامی که در عمل برنامه مهاجرت ویژه افغانستانی‌هایی را که طی ۲۰ سال اشغال آمریکا با این کشور همکاری کرده‌اند، تعلیق می‌کند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد در این یادداشت که برای تمامی نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا ارسال شده، آمده است که به کارکنان کنسولی دستور داده شده هرگونه درخواست ویزا از سوی شهروندان افغانستانی را فوراً رد کنند؛ این شامل درخواست‌های ویزای مهاجرتی ویژه نیز می‌شود.

اتهام یک عضو سابق نیروهای افغانستانی و پیامدهای آن

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک عضو پیشین یکی از واحدهای افغانستانی مورد حمایت سازمان سیا متهم شد در واشنگتن دی‌سی به دو سرباز گارد ملی آمریکا شلیک کرده است و یکی از آنها بعداً جان باخت.

وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سؤال رویترز به بیانیه مارکو روبیو – وزیر خارجه – در روز جمعه در شبکه ایکس ارجاع داد که گفته بود تمام افرادی که با گذرنامه افغانستان سفر می‌کنند، صدور ویزای آنها به طور موقت متوقف خواهد شد.

در یادداشت وزارت خارجه آمریکا – که پیش‌تر توسط نیویورک تایمز گزارش شده بود – آمده است که این توقف برای اطمینان یافتن از هویت متقاضی و احراز شرایط قانونی لازم برای صدور ویزا انجام می‌شود.

یک گروه داوطلب که از متحدان افغانستانی آمریکا حمایت می‌کند، گفت که این یادداشت بخشی از تلاش‌های دولت ترامپ برای جلوگیری از ورود هرگونه شهروند افغانستانی به ایالات متحده آمریکا است.

«شون فن‌دیور» رئیس سازمان «Afghan Evac»، در ایمیلی نوشت: تردیدی نیست که این همان نتیجه‌ای است که آنان ماه‌ها به دنبال آن بوده‌اند.

بلاتکلیفی صدها هزار درخواست در برنامه‌های مهاجرتی

خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا نیز چند روز پیش بررسی درخواست‌های مهاجرتی افغان‌ها را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده بود.

فن‌دیور پیش‌تر به رویترز گفته بود که حدود ۲۰۰ هزار افغانستانی تا سال ۲۰۲۱ از طریق برنامه‌های پناهندگی و ویزای ویژه وارد آمریکا شده‌اند، و حدود ۲۶۵ هزار درخواست دیگر از افغانستانی‌هایی که خارج از آمریکا هستند همچنان در دست بررسی است؛ از جمله حدود ۱۸۰ هزار نفر که در چارچوب ویزای مهاجرت ویژه برای کسانی که برای دولت آمریکا کار کرده‌اند، اقدام کرده‌اند.

از زمانی که ترامپ در ژانویه گذشته دوباره به قدرت بازگشت، اجرای سختگیرانه قوانین مهاجرت را در اولویت قرار داده و نیروهای فدرال را به شهرهای بزرگ آمریکا اعزام کرده و همچنین متقاضیان پناهندگی را در مرز آمریکا – مکزیک به عقب بازگردانده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸