شهادت یک شهروند شیعه سوری در حمله افراد مسلح ناشناس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند شیعه سوری در منطقه «ضاحیه الولید» شهر حمص به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید.

براساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، دو فرد مسلح ناشناس با موتورسیکلت به این شهروند که حدود ۴۰ سال سن داشت و از شیعیان منطقه بود، هنگام بستن مغازه‌اش حمله کردند و به سمت او شلیک نمودند.

این تیراندازی منجر به شهادت فوری وی شد و پس از آن، مهاجمان متواری شدند. علت و انگیزه این جنایت هنوز مشخص نیست.

از زمان قدرت گرفتن حکومت جولانی در سوریه، روند اقدامات تروریستی علیه شیعیان در این کشور، شدت گرفته و در طول یک سال اخیر، ده ها تن از شیعیان سوریه در حملات تروریستی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸