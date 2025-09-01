ترور یک شهروند شیعه سوری توسط افراد مسلح ناشناس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روستای شیعه نشین «المزرعة» در حومه استان حمص و واقع در بزرگراه حمص–طرطوس، شاهد یک عملیات ترور جدید علیه یکی از ساکنان این روستا بود.
براساس این گزارش، دو فرد مسلح ناشناس که سوار بر موتورسیکلت بودند، بهطور مستقیم به سوی یک شهروند شیعه سوری حدوداً پنجاهساله که در نزدیکی یک کارواش در روستای «المزرعة» حضور داشت، تیراندازی کردند و این حمله منجر به شهادت فوری وی شد.
بر اساس اطلاعات موجود، مهاجمان پس از اجرای عملیات، به سمت نامعلومی گریختند و تاکنون هیچگونه اطلاعاتی درباره هویت آنها یا محل اختفایشان منتشر نشده است.
این حادثه در شرایطی رخ میدهد که منطقه مذکور با موجی از تنشهای امنیتی مواجه است؛ تنشهایی که ناشی از افزایش عملیات ترور هدفمند علیه غیرنظامیان بهویژه بر اساس گرایشهای مذهبی آنها است.
