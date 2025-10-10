  1. صفحه اصلی
زخمی شدن یک شهروند شیعه سوری در حمله افراد مسلح ناشناس

۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۱
کد خبر: 1737105
یک شهروند شیعه سوری در حومه شمالی شهر حلب، زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند شیعه سوری که چوپان است و از اهالی شهر الزهراء (با اکثریت جمعیت شیعه) می‌باشد، در پی تیراندازی مستقیم افراد مسلح ناشناس در حالی که در نزدیکی زمین فوتبال و در کنار جاده اصلی در جنوب شهر الزهراء در حومه شمالی شهر حلب در شمال سوریه حضور داشت، دچار جراحات مختلفی شد.

این حمله تنها چند روز پس از تلاش برای ترور یکی دیگر از ساکنان دو شهرهای شیعه نشین نبل و الزهراء روی داد؛ شخصی که هنگام کار در یک مرغداری در همان منطقه هدف قرار گرفته بود.

