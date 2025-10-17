به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در سوریه گزارش دادند که یک جوان شیعه سوری از اهالی شهر شیعه نشین الزهراء در حومه شمالی استان حلب در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در محله «غُربة» منطقه زینبیه در حومه جنوبی دمشق به شهادت رسید. این حادثه در زمانی رخ داد که این جوان در مسیر رفتن به بازار میوه و بود.

به گفته منابع، مهاجمان پس از تیراندازی بلافاصله از محل متواری شدند و هویت آن‌ها همچنان ناشناخته است.

این اتفاق در حالی روی می‌دهد که موجی از خشونت‌ها و تنش‌های فرقه‌ای در مناطق حومه دمشق و شهرهای اطراف آن رو به افزایش گذاشته است. ساکنان منطقه خواستار افزایش تدابیر امنیتی و پاسخ‌گویی مسئولان حکومت جولانی در برابر وضعیت نابسامان امنیتی شده‌اند.

بر اساس آمار منتشرشده از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۰۹۲ نفر در سراسر سوریه در جریان اقدامات انتقام‌جویانه و ترورهای خارج از چارچوب قانون جان خود را از دست داده‌اند. در میان قربانیان ۱۰۳۷ مرد، ۳۳ زن و ۲۲ کودک وجود داشته‌اند.

