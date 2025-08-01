قتل هولناک جوان شیعه سوری در منطقه زینبیه دمشق + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جعفر ابراهیم محمود»، جوانی شیعه از اهالی شهرک الزهراء در حومه حلب که در منطقه زینبیه دمشق ساکن بود، به دست افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید.

این جوان پس از آنکه توسط عناصر ناشناس به بهانه‌ای از پیش طراحی‌شده به مکانی نامعلوم کشانده شد، تنها به دلیل شیعه بودن به طرز فجیعی به قتل رسید.

این اقدام جنایتکارانه، موجی از خشم و اندوه را در میان ساکنان منطقه زینبیه دمشق و فعالان شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته و کاربران با محکومیت این جنایت، آن را نشانه‌ای آشکار از افراط‌گرایی مذهبی و اقدامات فرقه‌گرایانه دانسته‌اند که همچنان تهدیدی برای وحدت ملی و اجتماعی سوریه محسوب می‌شود.

تا لحظه انتشار این خبر، نهادهای رسمی حکومت جولانی، واکنشی علنی به این قتل هولناک نشان نداده‌اند.

منطقه زینبیه در حومه جنوبی شهر دمشق از مناطق با اکثریت شیعه‌مذهب در سوریه است که طی سال‌های گذشته بارها هدف حملات تروریستی قرار گرفته است. ساکنان محلی خواستار برخورد قاطع با عوامل نفرت‌پراکن و تضمین امنیت تمامی اقشار مذهبی سوریه شده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸