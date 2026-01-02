حملات هوایی گسترده اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های ارتش اشغالگر اسرائیل امروز جمعه، سلسله‌ای از حملات هوایی را به ارتفاعات اللویزه در جنوب لبنان انجام دادند.

منابع امنیتی اعلام کردند که این حملات شدید، مناطق مختلفی از جنوب لبنان از جمله ارتفاعات اللویزه، میس الجبل، تبنا و الریحان را هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد که نیروی هوایی این رژیم، مواضع آموزشی نیروی رضوان را در مناطق مختلف لبنان بمباران کرد.

از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل در اواخر نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل هزاران بار این توافق را نقض کرده است؛ اقدامی که به شهادت و زخمی شدن صدها لبنانی و وارد آمدن خسارت‌های گسترده مالی انجامیده است.

