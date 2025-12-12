به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل امروز (جمعه) مجموعهای از حملات هوایی را به مناطق جنوبی و شرقی لبنان انجام داد و ادعا کرد که مواضع متعلق به حزبالله را هدف گرفته است؛ اقدامی که تنشی تازه و نقضی دیگر در ادامه سلسله نقضهای اسرائیل نسبت به توافق آتشبس محسوب میشود.
خبرنگار شبکه الجزیره تأیید کرد که یک حمله هوایی اسرائیل، اطراف شهرک زلایا در بقاع غربی واقع در شرق لبنان را هدف قرار داده است.
همچنین خبرنگار دیگر شبکه الجزیره گزارش داد که حملات اسرائیل ارتفاعات الجرمق، المحمودیة، ارتفاعات الریحان، جبل الرفیع، تبنا و سجد در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
به گفته او، دو حمله هوایی اسرائیل نیز اطراف شهرکهای البیسانیه و انصار در جنوب لبنان را مورد هدف قرار دادهاند.
حمله به مراکز آموزشی
در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد که به زیرساختهای نظامی حزبالله در جنوب لبنان حمله کرده و مدعی شد یک مجتمع آموزشی وابسته به نیروهای رضوان را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد که نیروی هوایی این رژیم اهداف حزبالله در لبنان را بمباران کرده است. این شبکه به نقل از یک منبع امنیتی افزود که این حملات، یک مجتمع آموزشی و اهداف دیگری متعلق به حزبالله را هدف قرار داده است.
شبکه ۱۴ اسرائیل نیز به نقل از یک منبع گزارش داد که ارتش اسرائیل، انبارهای اسلحه و مواضع حزبالله را در لبنان هدف گرفته است.
از زمان اجرایی شدن توافق آتشبس میان حزبالله و اسرائیل در اواخر نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل هزاران مورد نقض انجام داده که نتیجه آن شهید و زخمی شدن صدها لبنانی و وارد آمدن خسارات فراوان بوده است.
این توافق قرار بود به حملهای که اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ علیه لبنان آغاز کرد و در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی گسترده تبدیل شد پایان دهد؛ جنگی که بیش از ۴ هزار شهید و بیش از ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشت.
با وجود توافق، اسرائیل همچنان پنج تپه لبنانی را در جنوب که در جنگ اخیر اشغال کرده است، در تصرف خود نگه داشته و علاوه بر آن، بخشهای دیگری از لبنان را نیز دهههاست که اشغال کرده است.
