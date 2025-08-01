۴ شهید در حملات هوایی جدید اسرائیل به جنوب و شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️وزارت بهداشت لبنان امروز جمعه اعلام کرد که در پی مجموعه‌ای از حملات هوایی ارتش اسرائیل که روز پنجشنبه در مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان صورت گرفت، چهار نفر به شهادت رسیدند.

بر اساس گزارش‌ها، جنگنده‌های اسرائیلی چندین حمله هوایی به اطراف شهرک الجرمق، ارتفاعات جبل‌الریحان و منطقه المحمودیة در جنوب لبنان انجام دادند.

همچنین، تپه‌های اطراف شهرک‌های جنتا و الخریبة در منطقه بقاع در شرق لبنان هدف بمباران‌های گسترده قرار گرفتند.

«یواف گالانت» وزیر دفاع اسرائیل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش این رژیم حملاتی گسترده به زیرساخت‌های متعلق به حزب‌الله انجام داده است؛ از جمله آنچه به گفته او بزرگ‌ترین سایت تولید موشک‌های نقطه‌زن حزب‌الله بوده که پیش‌تر نیز هدف قرار گرفته بود.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه مواضع نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان و منطقه بقاع انجام داده است.

خبرنگار شبکه الجزیره قطر گزارش داد که این حملات در مناطقی از جمله حومه شهرک الجرمق، المحمودیة، ارتفاعات جبل‌الریحان و تپه‌های اطراف شهرک الخریبة رخ داده است.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز تأیید کرده که جنگنده‌های اسرائیلی چندین حمله هوایی گسترده به مناطق جنوبی و شرقی لبنان، از جمله بعلبک، جزّین و مناطق مختلفی از بقاع داشته‌اند.

در هفته‌های اخیر، اسرائیل حملات خود به خاک لبنان، به‌ویژه با استفاده از پهپادها را افزایش داده که منجر به شهید و زخمی شدن شماری از مردم شده است. تل‌آویو مدعی است که این حملات با هدف هدف قرار دادن عناصر و زیرساخت‌های حزب‌الله انجام می‌شود.

اسرائیل تأکید کرده که به عملیات نظامی خود برای از میان برداشتن تهدیدات علیه امنیت خود ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد حزب‌الله توانایی‌های خود را پس از تحمل خسارات گسترده در جنگ اخیر بازسازی کند.

